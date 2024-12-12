遭騙徒長時間轟炸　港漂女碩士生「無時間思考」　向父親撒謊索款

一名22歲港漂女碩士生誤墮假冒官員騙局，聽從騙徒指示向父親講大話，訛稱申報博士課程索取巨款。雖然父親起疑追問，但女生忠言逆耳，更被騙到泰國曼谷斷絕與家人聯絡。



該名女生K小姐，今日在警方陪同下講述事件經過。她表示，騙子先後自稱是香港入境處職員及內地公安與她接觸，指其名下登記的兩張電話卡中，有一個號碼及一個銀行賬戶被查出騙取市民的個人資料，涉及洗黑錢活動，因此限制其出入境及凍結銀行賬戶以作調查。

女碩士生坦言，父親曾起疑提醒，只是自己沒有理會。（黃偉民攝）

K小姐續指，「公安人員」向她進行持續長達8個小時的通話，「我沒有時間思考，他們要求我進行視頻通話。過程中見到騙子身穿疑似公安的制服，他們身處的背景也有疑似公安的警徽，曾向我出示公安人員的證件及一張中國公安局對我發出的通緝令。」所有「環境證供」令她深信對方是公安，而非騙徒。

對方要求K小姐每天報告行蹤，24小時開啓視頻，以證明沒有潛逃。此外要求她購買新的手機和新的電話卡與他們進行通訊，並支付50萬元的保證金。

K小姐建議同學，遇到自稱公安人員聲稱你犯法的訊息時，無論騙徒當時身穿任何制服，手持多逼真的證件及通知令等等，要保持冷靜，向老師家人朋友求助。（黃偉民攝）

K小姐沒有50萬元，「公安」教她向家人以申報博士課程爲理由索款，但是金額仍然不足，所以她向父親表示入境處需要費用。「父親曾問我是否遇上了騙案？但我也沒有聽取父親的意見。」至11月25日，女事主按騙徒指示，獨自乘坐高鐵前往廣州，並在11月27日將現金50萬人民幣交給騙徒，作為保證金以便案件能夠優先獲得處理，之後女事主返回香港。

其間騙徒向K小姐表示她涉及在內的嫌疑案件中，其他嫌疑人已經知悉她在配合公安局的調查，並展示另一張其居住處所的照片，聲稱其他嫌疑人知道位置，計劃到其住所，於是K小姐聽從對方指示到泰國躲避。

12月6日到達曼谷後，她在騙徒指示的酒店下榻，無時無刻要報告行蹤，但期間其實從沒有與任何騙徒見面。而由於她沒有帶同舊有的手提電話，父母無法與她聯絡。騙徒於同日立即致電女事主的父母，訛稱女事主被綁架，要求支付1,000萬元贖金，女事主的父母於是報警求助。港島總區公眾活動調查組接手調查，經過連番追查後，掌握受害人在泰國的位置，並透過國際刑警通知泰國警方和中國駐泰國領事館，展開多邊合作。最終在12月7日，即接報後36小時內，人員在曼谷一間酒店尋獲女事主，並協助受害人安全返回香港。

慶幸今次事件最終沒有損失，自己亦安全返港，K小姐坦言，來港入學時已經參加了學校的防騙講座，同時有警方提供的防騙資訊，一直以爲自己不會遇上這些事，所以並沒有留意其中的細節。她語重深長地建議同學，「當你遇到自稱公安人員聲稱你犯法的訊息時，無論騙徒當時身穿任何制服，手持多逼真的證件及通知令等等，要保持冷靜，向老師家人朋友求助。」

而且騙徒指稱案件絕對機密，不能向他人透露，「由於我的年齡超過18歲，所以需要獨立處理此事，不可以向監護人，也就是我的家人透露，所以我並沒有與任何人商討此事。」

警方指假冒官員騙案中的大學生受害者中，七成是內地學生，相信因為內地學生新來港，不熟悉流程，特別擔心無書讀，或者同屋企人攞不到生活費，更加相信騙徒的手法，而且騙徒出示現相關的拘捕令，穿着公安制服，都令內地學生信以為真。

