入境處與警一連4天多區打擊黑工　拘14人包括3僱主

入境處於本月9日至12日一連4天，在全港多區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，聯同警方的「冠軍行動」和「風沙行動」，合共拘捕14人，包括10名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及一名涉嫌協助及教唆者。



反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了13個目標地點，包括酒店、裝修中單位和餐廳，共拘捕一男一女懷疑非法勞工（38及41歲），以及及一名涉嫌聘用非法勞工的55歲女僱主。

至於在「冠軍行動」，執法人員於港島東區及港島西區搜查了24個目標地點，拘捕5男3女黑工（29至57歲），當中2男1女另涉行使及管有懷疑偽造身份證。人員亦拘捕2名分別29及41歲的男子，涉嫌聘用非法勞工；另一名65歲男子則涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕。落網黑工及涉嫌協助和教唆的男子已交由入境處跟進。

入境處聯同警方在全港多區打擊非法勞工，共拘捕14人，圖為其中一名被捕黑工。（入境處提供）

入境處指出，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者一經定罪，最高罰款5萬元及監禁2年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。任何人使用或管有偽造身份證或他人身份證亦屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。同時，求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁一年。