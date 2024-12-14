單車隊舌戰小巴司機　網民起底大炒車　YouTuber被點錯相﹕鬧錯人

網上今早瘋傳在太和有單車隊與小巴司機因駕駛問題爆發舌戰，疑小巴司機曾響按，令單車人士不滿，攔車喝罵﹕「你呠乜X嘢啫，又唔係唔俾你行！」，有單車漢更雙手舉中指「伸脷」。事件引起網民熱議，批評單車隊人士態度惡劣，更質疑其行為是否已觸發法例，有網民更「人肉搜索」他們的身分。下午有人在社交平台「點相」，指一個名為Chris的單車YouTuber是片中舉中指單車人士，隨即被廣為流傳，更有人湧進Chris的Instagram、YouTube留言斥罵。



不過，實情是網民「大炒車」，Chris傍晚發文澄清，指沒想到打完保齡球後，便發現被人「點錯相」，直稱「集體炒車事件之你哋認錯人」。他強調，自己並非片中人，亦不認識片中人士。他指網上有很多假資訊，促請大家要對網絡資訊進行事實核查，「好彩被人誤會嘅係我，如果係其他人就好慘」，並指自己踩單車盡可能不影響其他人，以後在網上見到任何罵人的影片，都不會是他。



慘被點錯相的YouTuber Chris發文澄清事件。（ig@chris_0816hk）

YouTuber Chris 澄清全文﹕

影片入面嘅人唔係我，我亦唔認識影片入面嘅所有人。

大家認錯人，亦鬧錯人。

平時我去學校教學生，會教學生咩係資訊素養，喺網絡上有好多資訊可以係假，而且Ai嘅出現更容易造假，所以要識去思考，需要多方面求證，唔好盲目盡信聽到或睇到嘅嘢。

今次依件事，有影片相片，聲音畫面有齊，可以做對比都炒車，覺得除咗小巴同單車友本身嘅罵戰，亦都帶出另外一樣嘢，網絡欺凌同帶風向真係好容易，好彩被人誤會嘅係我，如果係其他人就好慘，出post嘅人可能無心，亦唔排除有人真係想誣衊我，自己拍Youtube預咗會有，以前都曾經試過。

網絡上嘅資訊大家都要去FC(fact check)。

最後，睇開我嘅片都會知，踩單車都盡可能唔影響其他人，需要讓車都會讓，就算自己俾人鬧，我都唔會鬧返對方，所以以後喺網上見到任何鬧人嘅片都唔會係我。

不少Chris的觀眾都留言表示支持，「睇咗你幾年片其實聽把聲明顯唔係你」、「好明顯唔係認錯，係有心人故意帶風向抹黑啦」、「好明顯唔關你事，根本都唔係同一個人」、「公關教材，非常正面積極面對批評指責」；有人建議他應該追究事件，「你睇下需唔需要去告話係你嘅人誹謗，坦白講根本都舉證不充份（分）」。

▼網上流傳單車隊人士與小巴司機、乘客舌戰▼



小巴司機位車門曾被打開，有人與司機理論「你呠乜X嘢啫，又唔係唔俾你行！」（FACEBOOK：大埔TAI PO影片）

影片全長2分10秒，開首可見單車隊在小巴前方停下，小巴司機與單車人士隔着車頭對罵，一名身穿黑衣單車男激動走到小巴司機位置，與小巴司機以粗口舌戰，其間有人稱﹕「條路你㗎X街！」，黑衣男又喝稱：「讓你行你唔行做咩啫！」，另一名紫色背心男走到黑衣男身旁一同指罵小巴司機，小巴司機大叫：「報警呀X家X！」

鏡頭遂轉向小巴車頭，一名灰色背心單車男正手持電話拍攝，隨後可見小巴司機車門被打開，紫色背心男則說：「讓晒條路比你行又唔行」，黑衣男繼續指罵「唔可以咇（響咹）你知唔知㗎！」、「你影響我知唔知呀，你揸咗幾年小巴㗎！」、「車住成大班乘客，你呠乜X嘢啫！而家又唔係唔俾你行！」。小巴司機持續喊著要報警處理，黑衣男則要求司機熄匙報警，司機質問「使乜我熄匙，報警啦！」，其間一名相信是同行的單車女子上前了解。

拍攝者從後出聲支持司機報警，司機見狀對黑衣男及紫衣背心男說：「你唔好走，我而家報警！」二人聽畢後停止舌戰，返回路邊，離開時紫色背心男更向拍攝者「伸脷」及舉中指，非常招積。拍攝者及小巴司機立即喝止：「唔好走呀X你老X！」、「一話報警佢就即刻走」。後來站在一旁的灰衣單車男作和事佬：「我哋講道理，唔好阻住啲乘客」，惟小巴司機及拍攝者不賣帳，繼續指罵，要求他們把單車泊在一旁後報警，影片到此結束。

影片未有交代事發日期及時間，有網民在留言表示於今日（14日）早上看到事件經過，《香港01》正向警方了解。

影片被轉載到多個群組，有網民批評該批單車人士態度差「影衰其他正常單車友」、又質疑強行打開司機車門是否已經違法；亦有網民希望知道事件前因後果，指影片「全程對話得粗口，想像唔到發生咩事」。

片段未能清楚看見是何人打開車門。根據香港法例第374章《道路交通條例》49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上一部車輛或干預該車輛任何部分，即屬犯罪，可處罰款5,000元及監禁12個月。

另外，根據各部門就騎單車發出的安全指引，踏單車時必須遵守交通規則，包括交通燈號、交通標誌和道路標記。一般而言，應靠左行，並以穩定速度前進。