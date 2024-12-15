江若琳車禍．車CAM曝光｜右轉入彌敦道撼燈柱　隨即翻側

藝人江若琳前日（13日）在尖沙咀彌敦道發生驚險車禍，座駕懷疑轉彎失控，剷上安全島翻側，江若琳一度被困車內，其後成功離開車廂，由救護車送院治理。



事發一刻車CAM片段曝光，可見江若琳座駕車速不高，徐徐從連威老道駛出，右轉入彌敦道時卻撞毀交通燈柱及路牌。

江若琳座駕右轉入彌敦道時撞毀交通燈柱及路牌。（車CAM L香港群組）

而車禍後的片段亦在網上瘋傳，可見江若琳座駕翻側後橫亘路中，懷疑有機油或水由車內漏出，至少6名大漢走到車旁施救，眾人合力將一名男子抬起，助他爬上已朝向天空的左邊車身，又合力打開駕駛座的車門救人。混亂間，片中亦可見有人「捐」出車外，其後接連傳來女聲：「我喺度呀！」。

藝人江若琳駕車在尖沙咀彌敦道失事翻側，多名熱心市民合力救人。（交通意外關注組(香港)/Ben Ho）

江若琳在Instagram發帖報平安，稱「雖然頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出左（咗）院了。」她又在帖文中表示：「多謝所有救援人員，包括熱心市民，第一時間衝出黎合力救我出車外，呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事，回家與家人團聚最重要。」江的丈夫蕭唯展亦在IG發帖，指「我老婆無事呀 多謝大家關心」。

事發在下午約2時48分，江若琳駕私家車沿連威老道東行左二線行駛，右轉入彌敦道時懷疑失控，撞毀交通燈柱及路牌。途人見狀報案，消防接報到場，以工具頂住車頂、支撐車身，以防其翻轉。大批途人圍觀救援情況，有人舉起手機拍攝。

尖沙咀彌敦道有私家車疑失控「自炒」翻側，有路牌及交通燈柱被撞毀，消防趕至救援，以工具支撐車身。（羅日昇攝）

尖沙咀彌敦道有私家車疑失控「自炒」翻側，救援人員以工具支撐車身。（香港交通及突發事故報料區/Nelson Yau）

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江若琳。（梁碧玲攝）