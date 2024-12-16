謝嘉怡兩愛犬中毒亡｜警列殘酷對待動物案　動物罪案警察專隊跟進

2020年度香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa），昨日（15日）帶同3隻愛犬往大埔社山村散步期間，其中2隻懷疑誤食路邊有毒肉類慘死；她今日（16日）親往大埔警署報警。



警方回覆查詢時表示，今日接獲一名女子報案，指昨日曾帶名3隻狗隻到大埔社山村散步，其中兩狗懷疑曾進食一些置於路旁的肉碎，其後感到不適，同日死亡。警方經初步調查後，將案件列作「殘酷對待動物」處理，將交由大埔警區刑事調查隊第六隊（動物罪案警察專隊）跟進，暫未有人被捕。警方重申，一向重視任何懷疑殘酷對待動物的案件，並會以多機構合作的模式積極防止及偵查有關罪案。



謝嘉怡兩隻愛犬疑誤食毒肉身亡。（IG@lisamarie_tse）

根據謝嘉怡在帖文中稱，昨日帶3隻愛犬到大埔林村社山村散步，期間兩隻狗狗「Summer」及「Peachy」誤食路邊懷疑有毒雞肉及肉腸，隨即倒地抽搐，其中一隻未及抵達獸醫診所已撒手塵寰，另一隻亦緊隨其後逝世。她批評「令人噁心、恐怖及不可原諒的人（some very disgusting, horrible and unforgivable person）！」

文中所示，謝嘉怡大受打擊，感到不解及崩潰（utterly confused and destroyed），稱肉塊用盤盛載，落毒者精心策畫（this was very well planned out），怒斥落毒之人奪去無辜狗仔的生命，一度對人性失去信任（ I lost my faith In humanity）。幸其後得路人協助、的士司機免費義載、及盡力搶救的獸醫及護士，才感到世界上仍有好人存在。

謝嘉怡兩隻愛犬疑誤食毒肉身亡。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡經理人Anna接受《香港01》電話訪問指，事發於昨日，當時謝嘉怡未有即時報警，但Anna認為事態嚴重，必須報案處理，「咁情況係刑事嚟，所以我建議佢報警。」她又指，愛犬慘死，謝嘉怡情緒大受影響，「佢（謝嘉怡）心情真係好差，已經養咗好耐‥‥‥本身佢今日都有job（工作），都真係做唔到，要請假。」

怒斥有心人士刻意毒死狗。（IG@lisamarie_tse）