謝嘉怡兩愛犬誤食毒肉亡　發文斥恐怖及報警　經理人：佢心情好差

2020年度香港小姐冠軍謝嘉怡(Lisa),今日(16日)在Instagram發文表示,昨日(15日)帶同3隻愛犬往大埔社山村散步期間,其中2隻懷疑誤食路邊有毒肉類慘死。消息稱,謝嘉怡已於今午約2時,親身前往大埔警署報案。警方已接報並前往事發位置調查及找尋證物。其經理人Anna向《香港01》透露,謝嘉怡愛犬慘死,情緒大受影響,「佢(謝嘉怡)心情真係好差‥‥‥」



謝嘉怡兩隻愛犬疑誤食毒肉身亡。(IG@lisamarie_tse)

經理人Anna接受《香港01》電話訪問指,事發於昨日,當時謝嘉怡未有即時報警,但Anna認為事態嚴重,必須報案處理,「咁情況係刑事嚟,所以我建議佢報警。」她又指,愛犬慘死,謝嘉怡情緒大受影響,「佢(謝嘉怡)心情真係好差,已經養咗好耐‥‥‥本身佢今日都有job(工作),都真係做唔到,要請假。」

根據謝嘉怡在帖文中稱,昨日帶3隻愛犬到大埔林村社山村散步,期間兩隻狗狗「Summer」及「Peachy」誤食路邊懷疑有毒雞肉及肉腸,隨即倒地抽搐,其中一隻未及抵達獸醫診所已撒手塵寰,另一隻亦緊隨其後逝世。她批評「令人噁心、恐怖及不可原諒的人(some very disgusting, horrible and unforgivable person)!」

文中所示,謝嘉怡大受打擊,感到不解及崩潰(utterly confused and destroyed),稱肉塊用盤盛載,落毒者精心策畫(this was very well planned out),怒斥落毒之人奪去無辜狗仔的生命,一度對人性失去信任( I lost my faith In humanity)。幸其後得路人協助、的士司機免費義載、及盡力搶救的獸醫及護士,才感到世界上仍有好人存在。

怒斥有心人士刻意毒死狗。(IG@lisamarie_tse)