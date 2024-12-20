太平邨嫲孫墮斃︱女死者疑欠債　曾向友稱不開心　託友照顧20歲子

上水太平邨一對分別47歲和1歲的嫲孫，今日（20日）傍晚雙雙墮樓身亡，警方將案件列作謀殺及自殺案，交由大埔警區重案組調查。據了解，兩名死者均非居於太平邨；女死者疑有欠債，事發前曾向朋友透露感到不開心，並託朋友照顧其20歲兒子，即墮樓男嬰的父親，之後便帶同男嬰到太平邨，登上平靜樓的走廊一同墮樓。



上水太平邨一名女子與一名男嬰墮樓，雙雙身亡。警方以帳篷遮蓋女事主（垃圾桶與灰色鐵門之間）和男嬰（空地上）的遺體。（王譯揚攝）

消息指，年僅1歲的男死者父母沒有結婚，亦不是同住，男死者平日會在輪流父親與母親的家居住，父親則男死者的太婆和47歲姓陳祖母（即女死者）同住於上水公屋。

據了解，女死者疑有欠債，對生活感壓力。今日事發前，她曾向友人透露覺得不開心，並託對方照顧其兒子，之後便帶同1歲孫兒到太平邨，其後被發現墮樓。據知女死者與男死者均無疾病及精神病紀錄，女死者亦沒有親友居於事發的太平邨平靜樓。

上水太平邨一名女子與一名男嬰墮樓死亡，大批警員封鎖現場調查。（王譯揚攝）

案發在今日（20日）傍晚約5時49分，警方接獲太平邨保安報案，指發現一名女子墮樓，跌在平靜樓對開垃圾站的垃圾桶上。救援人員接報趕至，驚見除女事主外，另有一名男嬰一同墮樓，即場為兩人檢查，惜女事主與男嬰均當場證實死亡。死者為姓陳（47歲）女子和她的1歲孫兒。

警方在現場調查上水太平邨墮樓事件。（王譯揚攝）

現場沒有檢獲遺書，警方稍後將安排為死者進行驗屍以確定其死因。案件交由大埔警區重案組調查，警方呼籲如任何人有與案件有關的資料提供，請致電3661 3543與調查人員聯絡。

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，十分關注事件並深感難過，已安排社工聯絡有關家屬及按其福利需要提供適切協助。據了解，有關家庭並不是社署社工的跟進個案。

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