19歲仔扮女婿騙老婦「和解金」落網　警揭同手法共呃8長者$160萬

一名69歲女子前日（19日）遭假扮其女婿的騙徒來電稱犯案被捕，老婦被騙去6萬元「和解費」後，再收到騙徒電話索取10萬元。老婦之後聯絡到家人，揭發受騙，經家人報警求助，警方在秀茂坪寶達邨以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕涉案19歲姓陳青年。



秀茂坪警區重案組第二隊接手跟進案件，經調查後揭發陳男另涉7宗同類案件，連同前日的一宗，他涉嫌騙取8名長者共160萬元。陳男已被暫控6項「串謀欺詐」罪，案件將於下周一（23日）上午在觀塘裁判法院提堂。



一名69歲女子被騙走6萬元「和解金」，有人食髓知味再索10萬元，警員於12月19日埋伏並拘捕一名19歲青年。（警方提供）

除12月19日的一宗案件外，陳男涉及的其餘7宗騙案，發生於12月4日至12日。合共8宗案件的8名受害人，年齡介乎63至92歲，他們均指早前收到懷疑騙徒來電，對方聲稱是其親人，因涉及刑事案件被警方扣留，急需和解費或保釋金。受害人向騙徒支付款項後發現受騙，遂報警求助，8宗案件的涉案金額共約160萬元。

警方經調查後，發現陳男共涉8宗同類案件。圖為12月19日陳男被捕後由警員押走。（警方提供）

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

案件將於下周一（23日）上午在觀塘裁判法院提堂。（資料圖片）

警方表示高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2）如有案件涉及保釋金，請市民向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；

（4）市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。