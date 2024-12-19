69歲婦收假女婿來電被騙$6萬「保釋金」　19歲仔食髓知味終落網

警方今日（19日）接獲一名69歲女子報案，指今早約11時，接到懷疑騙徒假扮其女婿來電，聲稱因事被捕，要求她支付6萬元「保釋金」。女事主不虞有詐，按指示向上門收款的騙徒支付款項，其後與家人聯絡，才驚覺受騙。



及至下午，騙徒竟再致電事主，企圖再索取10萬元，她於是假裝答應及經由家人報警。東九龍衝鋒隊及秀茂坪分區特遣隊人員到場部署埋伏，其後在秀茂坪寶達邨，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名19歲本地男子，他現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第3隊跟進。



一名69歲女子被騙走6萬元「保釋金」，有人食髓知味再索10萬元，警員埋伏拘捕一名19歲青年。（警方提供）

警方表示，高度關注電話騙案，並呼籲市民切勿將金錢存入陌生人的賬戶或放在公眾地方；切勿交出銀行賬戶號碼以及網上理財密碼。若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警。不要輕信騙徒的說話，有需要時致電親友求證；更不要向來電者透露親友名字。市民應提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者，如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222或報警求助。

一名69歲女子被騙走6萬元「保釋金」，有人食髓知味再索10萬元，警員埋伏拘捕一名19歲青年。（警方提供）

警方亦留意到有不法分子以各種藉口，利用年青人想「搵快錢」的心理招募青少年作出違法行為。警方強調，未成年人士犯法同樣需要負上刑責，年輕人切勿輕信犯罪集團，被「搵快錢」或其他原因引誘導致前程盡毀。串謀詐騙罪屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章盜竊罪條例第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監10年，市民切勿以身試法。