有片｜蘭桂坊衛衣男與性感女街頭毆鬥施龍爪手胸襲　31歲男子被捕

日前（19日）網傳一段短片，一對男女於中環蘭桂坊上演「MMA」打鬥，一名穿低胸裝的性感女子在街頭大戰衛衣男，雙方疑酒後動武，期間拳腳交加，拉扯纏鬥，場面混亂。



警方表示，留意到網上流傳影片，調查後發現早前（19日）凌晨有人於中環德己立街55號對開爭執並打鬥。中區警區刑事部人員於事件翌日（20日）拘捕一名31歲本地男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」，他已獲准保釋候查，案件仍在調查中。警方呼籲如任何人有與案件有關的資料提供，請即致電3660 1202與調查人員聯絡。

網上瘋傳蘭桂坊MMA影片，1名性感女子擺好架式和衛衣男打鬥，雙方出手狠辣。（影片截圖）

本港多個群組早前瘋傳該短片，一名身穿黑色低胸Tube top的女子與身穿灰色衞衣男的男子打鬥，短片開始時男子走近，即遭女子一拳打中臉頰，但無阻衞衣男靠近，並將女子推倒在地，男子見有機可乘想踢向性感女頭部，但遭女子擋下，他亦失平衝跌倒，遭女子連拳拍頭，期間一名穿黑白格仔衫的女子嘗試勸交，惟兩人戰意旺盛未有理會。

衛衣男被性感女打頭，施以「龍爪手」抓坐對方胸部。（影片截圖）

雙方拉扯期間衛衣男一度抓住女子胸部，女子的上衣亦多次移位，雙方期後轉戰於牆角，衛衣男扯住女方的頭髮，更一度在地上纏鬥，雙方肉搏一番，衛衣男最終扯住性感女頭髮，一下將對方摔落地，拳打性感女的臉，片段就此結束。

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性感女被踢頭後，連忙抓住衛衣男的腿。（影片截圖）

警方指留意到網上流傳影片，調查後發現早前（19日）凌晨有一名男子及一名女子於中環德己立街55號對開爭執並打鬥。中區警區刑事部人員於事件翌日（20日）拘捕一名31歲本地男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」，他已獲准保釋候查，案件仍在調查中。

警方呼籲如任何人有與案件有關的資料提供，請即致電3660 1202與調查人員聯絡。警方並呼籲，市民在娛樂場所消遣時，應避免飲酒過量。