蘭桂坊MMA│性感女大戰衛衣男被龍爪手胸襲　拳拳到肉上衣移位走光

幾分醉意上演MMA？香港網絡日前瘋傳1段中環蘭桂坊的打鬥影片，見到1名身穿黑色低胸Tube top上衣（無肩帶背心）的性感女子在街頭大戰衛衣男，雙方拳拳到肉，性感女一拳打中衛衣男後，雙方一度在地上纏鬥，衛衣男倒在樓梯被性感女打時，一掌推向對方胸口，疑順勢使出「龍爪手」抓實對方胸部，連番打鬥後性感女上衣移位疑曾走光，而相信與衛衣男同行的女子則不停勸交，場面十分混亂。



片段被瘋傳後引起熱議，網民不滿衛衣男打女人，「打女人都仲要爭啲唔夠打」、「借啲意打交，然後抽水」，不少人又指雙方有醉意下打鬥非常危險，「（片段）11秒嗰下隨時後腦撞角死人」。



網上瘋傳蘭桂坊MMA影片，1名性感女子擺好架式和衛衣男打鬥，雙方出手狠辣。（影片截圖）

網上瘋傳蘭桂坊MMA影片，1名性感女子擺好架式和衛衣男打鬥，雙方出手狠辣。（影片截圖）

性感女一拳打衛衣男臉

本港Facebook群組日前瘋傳1段30秒「蘭桂坊MMA」片，1名身穿黑色低胸Tube top的女子與身穿灰色衞衣男的男子打鬥，雙方出招狠辣，拳拳到肉。網民指事發於中環蘭桂坊，更認出是雲咸街附近樓梯位，現場音樂聲非常吵雜。

片段可見，性感女擺好作戰架式，衛衣男行近時即被一拳打中臉頰。衛衣男中拳後將性感女推向後，女方借力順勢將衛衣男推向放在樓梯前的車仔檔，同時她誤踩後方梯級而跌落地。衛衣男見有機可乘，上前一腳踢向性感女頭部，但他自己又踩錯梯級失平衝跌倒，1名身穿格仔衫女子上前將衛衣男扶起。

性感女被踢頭後，連忙抓住衛衣男的腿。（影片截圖）

衛衣男施「龍爪手」猛抓性感女胸部

性感女趁勢抓住衛衣男的腳起身，然後反攻拍打其頭部。衛衣男倒在梯級後連番被打中，想推開性感女時一掌打向對方心口，而其手掌即變「龍爪手」猛力抓住性部女胸部，更以胸部借力奮力站起，然後再將女方推向矮牆角，一手扯實女方的頭髮。雙方當場纏鬥在一起，格仔衫女再次上前勸交，夾在2人中間盡力勸阻。

衛衣男被性感女打頭，施以「龍爪手」抓坐對方胸部。（影片截圖）

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連番拉扯上衣移位 性感女疑似走光

連番拉扯後，性感女的Tube top上衣已經移位到疑似走光，但她「奮不顧身」再次出拳打衛衣男的頭，雙方作埋身肉搏，格仔衫女亦要走避。衛衣男隨即扯住性感女頭髮，一下將對方摔落地，又拳打性感女的臉，片段就此結束。

網上亦流出另1段影片，相信攝於開戰前，見到穿格仔外套女子相信與衛衣男同行，當時衛衣男和性感女疑爆發口角，女方已擺好打交架式，格仔外套女已擋住衛衣男免生衝突，惟相信勸阻無果，大戰避無可避。

連番打鬥後性感女上衣移位，疑似已走光。（影片截圖）

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網民：影片11秒嗰下隨時後腦撞角死人

片段引起熱議，部份網民相信該女子為外籍人士，「個男嘅都醉咗」、「中間條女阻X住晒」、「咁都扯唔甩」、「條女打架都算係堅架啦」。不少人則批評衛衣男打女人，「打女人嘅垃圾」、「借啲意打交，然後抽水」、「啲人話55波（打成平手），其實條仔不知幾享受」、「打女人都仲要爭啲唔夠打，有咩用呢條友」、「揸咗幾下」、「（影片）11秒嗰下隨時後腦撞角死人，呢下無情力真係隨時坐終身」。

（綜合）