上水奪命工傷｜七旬工搬運水管遭擊斃　專家：需預留「逃生路線」

今早（23日）上水鄉蓄洪池發生奪命工傷，姓黃（72歲）跟車男工協助搬運10多條重達200至500公斤的不鏽鋼水管，當他解除綁帶後，其中4條水管撞斷防撞木方滾下，工人重創送院不治。



香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑表示，就算用木方固定水管亦未必完全安全，因在搬運途中木方或繩索有機會鬆脫，他呼籲業界進行任何搬運，須先作風險評估，並預留空間逃生作「逃生路線」。香港建造業總工會理事長周思傑就稱，搬運搬運水管時，最少要兩人互相協助，因為一人不能兼顧多方面，工人所站位置亦不能太近水管，必須預留路線予水管滾落。



上水鄉蓄洪池工人被水管擊中斃命，相信是渠務署人員到場了解。（蔡正邦攝）

周思傑表示，搬運水管時多數會「一碼」去搬運，即約4至5支水管為一碼，中間就有一些木條隔開固定，亦有一些木方防止水管一拆開時滾落。周思傑估計，可能當時工人是想拿其中一支水管，而又沒有為意木條鬆脫，所以當解開綁帶時，水管隨即跌落，導致悲劇發生。

他建議工人在搬運水管時，最少需要兩人互相協助，一人搬運絕對是十分危險，因為一個並不能兼顧多方面，例如木方或水管是否牢固等；而工人站的位置，亦不能站在水管的附近，一定要預留空間及路線，讓水管可以隨時滾落，不會撞倒任何人。同時，解開綁帶前，亦要檢查確定水管固定好。另外，吊運場所亦要圍封，工作時不能讓其他人進入場內。

上水奪命工傷｜4條數百公斤水管滾下重擊 工友以為無礙自行送院

上水鄉蓄洪池一名男工人協助搬運水管時，疑解除綁帶後有水管撞脫木方滾下，男工疑被擊中頭部，送院後不治。相信是渠務署的人員到場拍照搜證。（蔡正邦攝）

周聯僑則指，同類事故不止發生過一次，呼籲業界進行搬運工作時必須先進行風險評估，並由接受過專業訓練的工人來進行。周續指，搬運車行駛時會震動，所以就算用綁帶綁實，也有機會會令水管及木條鬆脫。他稱，進行這些搬運工作時必須由索具工（叻㗎工）負責，因為他們接受過訓練懂得如何綁帶及拆帶。

另外，每一次開工前，都應該進行2至3分鐘的風險評估，去檢查車上的用作固定的木方及水管有沒有鬆脫，不要打開車尾車門，以免有水管滾落。當檢查完成才「埋位」搬運，亦要準備「逃生路線」預留身後空間，確保沒有物品阻礙，以防止水管突然滾落。周聯僑續稱，業界很多時都使用木方作固定水管，但其實木方亦是不安全的，因在運送期間有機會鬆脫，他指可以利用3至5條「飛機繩」綁實水管替代木方。

上水奪命工傷｜蓄洪池搬運水管疑木條鬆脫 渠務署外判男工被撃斃

涉事兩架貨車事後在1公里外寶運路路邊被尋回，一架拖頭上放滿水管，另一輛吊臂車上放有懷疑吊運所用的木條及搬運帶。（蔡正邦攝）

上水圍文閣村上水鄉蓄洪池，一名男工人在升起搬運一條水管時，疑被水管擊中頭部，送院後不治。（蔡正邦攝）

現場屬渠務署地盤。（蔡正邦攝）