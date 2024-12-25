海關聖誕機場破3販毒案　檢$1000萬可卡因K仔　拘教師博士生等3人

海關平安夜及聖誕節（24至25日）一連兩日，在香港國際機場破獲3宗航空旅客販毒案件，檢獲6.6公斤懷疑可卡因及10公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值1,000萬元。



3宗案件運毒方式各異，當中有人體內藏毒，亦有人將毒品藏於毛絨公仔及寄艙行李內的膠袋。海關以涉嫌販運危險藥物罪，拘捕一名外籍男子及兩名本地男女，當中不乏高學歷人士，包括博士生及教師。



海關在平安夜及聖誕節（24至25日）一連兩日，破獲3宗航空旅客販毒案件，檢獲市值1,000萬元毒品。（林振華攝）

機場海關人員昨日（24日）平安夜，為一名從尼日利亞拉各斯經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的男旅客清關，懷疑他體腔內疑藏有毒品，於是將他帶到醫院接受檢查。醫生發現該男子體內藏有異物，海關遂以涉嫌販運危險藥物罪，拘捕該名46歲報稱為商人的外籍男子。截至12月25日晚上，男子已排出69粒共重約1.2公斤的懷疑可卡因。案件由海關毒品調查科人員繼續調查，被捕人將繼續在醫院接受醫學觀察。

一名從非洲尼日利亞抵港的旅客，從體內排出69粒共重約1,200克可卡因。（林振華攝）

海關機場科人員昨日（24日）另在機場，截查一名從英國倫敦經卡塔爾多哈抵達香港的本地男子，檢查他的手提行李時，發現內藏毛絨公仔有重新縫合痕跡，認為有可疑，於是進行更深入檢查。海關剪開毛絨公仔後，發現內藏5.4公斤懷疑可卡因，於是拘該名29歲男子。他報稱正在攻讀博士，已被控一項販運危險藥物罪，明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。

一名從非洲尼日利亞抵港的旅客，從體內排出69粒共重約1,200克可卡因。（林振華攝）

今日（25日）海關人員在機場截查一名從德國法蘭克福抵港的本地女子，發現她的寄艙行李X光影像有可疑，深入檢查後，在3個膠袋內檢獲共重10公斤的懷疑氯胺酮，隨即拘捕該名報稱為教師的30歲女子。

海關提醒青少年須提高警覺，不要接受任何人聘請及委託，運送受管制物品進出香港，切勿在未確定物品屬性下，貿然協助他人運送。市民亦應避免將個人資料及地址交予他人，作收取郵包貨物用途。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。