彌敦道攔巴士｜狂漢爆粗罵車長　運輸署九巴：嚴厲譴責　正研跟進

昨晚（25日）聖誕節網上瘋傳一段影片，可見一名男子在尖沙咀彌敦道近北京道、重慶大廈對開狂奔，並從後追趕一輛260X九巴，兩次按下車頭緊急太平門掣，爆粗罵辱車長。



九巴今日（26日）回覆《香港01》查詢時表示，嚴厲譴責該名男子行為，強調任何人在巴士正常行車期間，意圖干擾或妨礙巴士運作、嘗試截停巴士和強行按動只供緊急時使用的太平門掣，會對其個人本身、車上乘客和其他道路使用者構成嚴重危險，九巴已知悉事件，現正研究適當的跟進行動。運輸署亦非常關注並嚴厲譴責，會向有關專營巴士營辦商跟進了解事件。



涉事男子在彌敦道狂奔，從後追趕260X路線、往屯門方向開出的九巴。（網上影片截圖）

九巴表示，昨晚約9時45分，涉事260X巴士在彌敦道近中間道巴士站上客後開出，駛至近北京道的交通燈位前面時，一名男子突然闖進行車線並拍打車身，車長即時停車了解情況，該名男子繼而不停大聲指罵車長，其後自行離去。

運輸署亦指，有關行為不但影響行駛中的巴士及車上司機和乘客的安全，同時為其個人及其他道路使用者帶來危險，會向有關專營巴士營辦商跟進了解事件。

涉事男子疑兩次按下巴士車頭的緊急太平門掣。（網上影片截圖）

相關影片可見，尖沙咀彌敦道近北京道、重慶大廈對開，有一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕前往屯門的260X九巴。至北京道一行人過路處時，該名男子疑兩次按下巴士車頭的緊急用的太平門掣；九巴於是減慢車速，此時交通燈亦由綠燈轉成紅燈。男子見狀爆粗大罵司機：「我X你老X啊！」，並經車頭繞到司機位置，影片到此結束。

涉事男子疑兩次按下巴士車頭的緊急太平門掣。（網上影片截圖）

運輸署表示，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》（第374D章）第46條，公共巴士乘客或有意乘搭的人不得使用不良或冒犯性語言或作出不守規矩的行為、故意妨礙或阻撓車輛司機、刻意妨礙或干擾車輛運作，或對任何其他人造成滋擾或不便等。任何人無合理辯解而違反此條的任何條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。