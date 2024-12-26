大圍小巴車禍．車cam曝光｜互撼後一車右傾險翻　再衝70米剷花槽

大圍今午（26日）發生驚險車禍，兩輛同一路線的專線小巴猛撼，其中一輛更剷上迴旋處，初步造成10人受傷。案發一刻多段車cam片段曝光，可見其中一輛涉事小巴，在港鐵大圍站的公共運輸交匯處燈口駛出，並左轉入美田路。



適時，另一輛涉事小巴沿美田路駛至，兩車左、右車頭相撞，發出「嘭」一聲巨響，轉出的小巴一度全車向右傾，險告翻側，其後則繼續前衝，險撞及鄰線一輛白色私家車，最終撞斷路牌、剷上70米外迴旋處花槽。過程中多架車輛避過一劫，有目擊司機不禁發出「嘩嘩嘩」聲。



其中一輛小巴衝逾70米，剷向迴旋處花槽。（Ruby Shan Chan / 車cam L（香港群組）影片截圖）

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車禍發生於今（26日）午4時28分，警方接獲多名途人報案，指於美田路與車公廟路交界大圍迴旋處、近圍方對開，有兩輛專線小巴相撞，初步10人受傷。現場可見，一輛專線小巴直剷上花槽，旁邊有多名途人報案候援，有女目擊者受驚。警方現正調查車禍原因。

現場消息指，涉事兩輛專線小巴均為481B。來往荃灣街市街及大圍（銅鑼灣山），途經港鐵大圍站和美林邨。其中一輛由總站燈位轉出後，與沿美田路直行的另一輛小巴，繼而失控剷上迴旋處的花槽，案發位置與花槽相距約70米。

其中一輛涉事小巴剷上花槽。（羅日昇攝）

兩輛綠van相撞後，其中一輛小巴停在馬路中心，車頭損毀玻璃碎片散落一地。（戴慧豐攝）

意外中，初步有10人受傷。（戴慧豐攝）

一名女目擊者懷疑受驚過度坐在地上，需由警員安撫。（戴慧豐攝）

其中一輛涉事小巴剷上花槽。（羅日昇攝）