空中瑜伽女繩纏腰困半空　資深導師﹕不宜單獨進行，纏住時勿掙扎

一名女子今日（27日）在新蒲崗一自助訓練室內，一名姓梁（33歲）獨自進行空中瑜伽練習時不慎發生意外，被瑜伽繩纏腰並困在半空，呼救聲驚動其他商戶報警，終由消防員撞門入房協助解困。《香港01》向資深瑜伽培訓課程導師了解須注意的安全事項，她提醒，空中瑜伽宜有兩名同伴一同進行。一旦被瑜伽布纏着，要保持冷靜，不宜掙扎，「佢愈掙扎，有機會勒嘅感覺愈實」，令局部組織缺血壞死，纏頸更可能窒息死亡。她亦提到，近年有瑜伽練習者在網上看影片後租場自己訓練，但透過影片學習，難以對動作融會貫通，若做錯步驟便可能會發生纏布意外，建議要找合資格導師學習新動作。



現場為新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心。（鄧海興攝）

TriAngel Yoga 創辦人、E-RYT500 資深培訓課程導師Toby Siu表示，在進行空中瑜伽時，身上無法攜帶手機等裝置，難以對外尋求協助，故不論是導師或學員，她均不建議單獨練習。尤其是進行比較高階的動作時，身體會纏繞布兩至三個圈，「好多時繞錯圈，布在空中打結，令佢有機會吊住，返唔到落嚟，佢愈掙扎，有機會勒嘅感覺愈實」，有機會令局部組織缺血壞死，如果纏繞頸部，甚至有窒息死亡的可能。若進行倒吊動作時被困，頭部向下，亦有一定危險性。同場有人便能及時救援，可以利用安全梯，讓被困者借力踩實穩定身體，同時將瑜伽布的安全扣解開扣，協助其脫困。

鄰近用戶李小姐稱，當時消防破門後見女子吊到樓底一半位置。

被問及近年多人選擇自行租場練習空中瑜伽，有無需要注意的事項，Toby指出，若場地設有閉路電視固然最理想，但場主亦不一定能24小時監控場內情況，故她建議要兩個同伴一 起練習。此外，由於難以確定上一手租場者的使用情況，包括有無更換瑜伽布、移動安全鎖等，故使用前後要檢查清楚設備是否穩固安全。她亦建議練習者除了珈伽墊外，亦要使用安全墊，進行高空動作、倒轉動作時，一旦失手或發生意外，亦有厚身安全墊支撐身體，減低受傷風險。

她亦留意到不少學員有一定能力後，會在社交平台看影片學習新動作，但單憑肉眼看影片解構動作穿插流程，可能會對動作了解不夠透徹，或者沒看清楚，錯過其中一些步驟。當獨自嘗試做動作，便有機會在被瑜伽布意外纏住。她指由合資格導師開班教課，較少出現纏布的情況，因大部分老師對動作有充分了解，能向學生作清晰指示，她建議練習者經合資格導師學習新動作。