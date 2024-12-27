新蒲崗女子做空中瑜伽被繩纏腰困半空　高聲求救　獲消防撞門解救

空中瑜伽作為新興運動，廣受港人歡迎，惟獨自進行時恐會發生意外，今日（27日）便有人被瑜伽繩纏腰困於半空。事發於下午5時33分，警方接報有人從新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心一間瑜伽練習室內，聽到一名女子大聲求救。救援人員到場爆門後，發現一名女子空中瑜伽期間被困半空，並將她解下。女子幸無大礙，無需送院治理。



附近商戶李小姐稱，在走廊等候排隊到琴房彈琴的人聽到有女子高聲呼救，大家起初沒為意，惟呼救聲持續約15分鐘，她與其他商戶發現得悉後查看，發現是從瑜伽練習室內傳出，始知悉女事主被繩纏住吊高無法解困，「條腰都勒得幾（緊），兩個圈好入」，他們嘗試根據女事主提供的密碼開門不果，且無法與場主取得聯絡，最終只好報警求助。消防到場後撞開房門，赫見女事主被繩纏腰困約2米高位置，幸無受傷，將她安全救下，「就算我哋幫佢開密碼，應該都幫唔到佢，要托佢落嚟幾個人先得」。



涉事位置為新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心一間瑜伽練習室。 （梁偉權攝）

據悉，現場為自助的瑜伽練習室。鄰近單位的李小姐講述事發經過指，當時同層均有商戶聽到有女子連續呼叫逾15分鐘，覺得「唔對路」，出於關心遂上前詢問情況，被困女子則回答指繩索纏腰，被困空中無法落地，但沒有即時危險。他們曾嘗試根據女事主提供的密碼開門，但疑密碼錯誤，「唔知係咪驚得滯，總之就開唔到門」，最終有人按女事主要求報警求助。

消防到場後再次試用密碼開門不果，遂撞開房門，成功救下事主，她並無大礙，毋須送院，情緒亦回復平靜。李小姐憶述當時見到20多歲的事主被困高約2米的地方，身旁放有手機在攝影架上。《香港01》正就事件向練習室查詢。

鄰近用戶李小姐稱，當時消防破門後見女子吊到樓底一半位置。

空中瑜伽近年成為熱門運動，但獨自進行而導致繩纏被困的意外，過往在其他地區亦曾發生。2022年4月，在台灣高雄鳳山區一間空中瑜伽教室，一名21歲女子獨自做空中瑜伽，雙腳被瑜伽繩綁在半空中，透過落地窗呼救，被途人發現報警，由救護人員破門將她救下，幸無受傷。及至今年8月，在台南中西區一間運動教室，一名34歲女子獨自做空中瑜伽，被瑜伽帶纏頸，她被吊在半空呼吸困難，及時呼叫iPhone Siri代為報警，獲救下送院。

涉事瑜伽練習室需由密碼開啟，而女子被困期間一直不能提供密碼，需由消防破門入內。（鄧海興攝）