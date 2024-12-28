天眼直擊｜元朗厦村獨行賊鬼祟偷單車　臨近歲晚村民籲小心防盜

元朗厦村出現竊匪偷單車。有村民上載閉路電視片段及多張截圖至社交網站，指星期四（26日）晚上約11時，一名男子獨自走進厦村的錫降村，並在一間村屋外偷走一架單車。據村民指，賊人由新圍方向走到上址犯案，從「天眼」及相關截圖可見，一名身穿連帽外套的男子行經村口停車場時，並無蓋帽；但當他走近村屋時，隨即蓋上帽子，最後鬼祟地走向停泊單車的地方，數秒後得手，偷去一架單車後逃去。村民就事件呼籲其他人小心防盜，另有人指「年尾好多小偷，大家小心」。



一名身穿連帽外套的男子行經村口停車場，此時他並無蓋帽。（鄧建彰／厦村鄉 ( HA TSUEN HEUNG )）

男子行走近村屋時，隨即蓋上帽，最後鬼祟地走向停泊單車的地方。（鄧建彰／厦村鄉 ( HA TSUEN HEUNG )）

賊人走到停泊單車的地方。（鄧建彰／厦村鄉 ( HA TSUEN HEUNG )）

賊人走到停泊單車的地方。（鄧建彰／厦村鄉 ( HA TSUEN HEUNG )）

數秒後得手，偷去一架單車後逃去。（鄧建彰／厦村鄉 ( HA TSUEN HEUNG )）

今年2月厦村曾發生爆竊案

厦村位置較偏僻，不時發生爆竊案。今年2月20日，有天眼片段拍攝到，一名可疑男子凌晨在厦村新圍四處徘徊，並用電筒視察四周環境，檢查大門門鎖，懷疑「踩線」企圖爆竊，有村民見狀大驚喝斥，匪徒隨即逃去無蹤。

疑似竊匪於周二（20日）凌晨在厦村新圍四處徘徊，並用電筒視察四周環境，檢查大門門鎖，懷疑企圖爆竊。（鄧建彰／厦村鄉 ( HA TSUEN HEUNG )）

同日清晨，位於附近的錫降村發生爆竊案，有住戶早上起床後，發現屋內有搜掠痕跡，有財物不翼而飛，而且閉路電視電線鬆脫，記憶卡不知所終。經點算後，事主共損失1.5萬元現金、價值3,000元的手錶、信用卡及閉路電視記憶卡。