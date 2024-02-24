有片｜男子闖元朗厦村新圍疑踩線被趕　附近錫降村遇竊失萬元財物

元朗鄉郊近日竊案頻生。網上流傳一段片段，一名可疑男子於周二（20日）凌晨在厦村新圍四處徘徊，並用電筒視察四周環境，檢查大門門鎖，懷疑「踩線」企圖爆竊，有村民見狀大驚喝斥，匪徒隨即逃去無蹤。同日清晨，位於附近的錫降村發生爆竊案，有住戶近2萬元財物。警方經調查後，證實所有門窗均鎖上並無損毀，案件交元朗警區刑事調查隊第4隊跟進。



疑似竊匪於周二（20日）凌晨在厦村新圍四處徘徊，並用電筒視察四周環境，檢查大門門鎖，懷疑企圖爆竊。（鄧建彰／厦村鄉 ( HA TSUEN HEUNG )）

網上流傳一段長約50秒的天眼片段，可見事發於周二凌晨2時許，一名身穿黑衣、戴鴨舌帽及口罩的男子在厦村新圍徘徊，四處張望，然後走到一間村屋門外，用電筒上下照射，又上前檢查大門門鎖，視察四周環境。整個過程被附近天眼拍下。其後有人將影片發布至Facebook，稱該名可疑男子被村民揭發並喝走。

片段惹來網民撻伐，指「佢都好大個膽喎！」、「嫌命長！」；亦有網民提醒住戶注意安全，「大家提高警覺，守望相助。最驚佢入屋行劫，持械傷人」，籲村內老人家小心。

同日清晨，位於厦村附近的錫降村同樣發生盜竊案。警方在清晨約6時26分接獲一名38歲女子報案，指起床後發現屋內有搜掠痕跡，有財物不翼而飛，而且閉路電視電線鬆脫，記憶卡不知所終。警方接報到場調查，證實屋內所有門窗均鎖上並無損毀。經初步點算，事主共損失1.5萬元現金、價值3,000元的手錶、信用卡及閉路電視記憶卡。案件列作「盜竊」處理，交元朗警區刑事調查隊第4隊跟進。