有片︱元朗大棠山火現兩火龍　一條長約200米　焚燒6小時未救熄

大棠今日（28日）發生山火，焚燒6小時仍未救熄。從下午2時49分起，警方及消防陸續接獲報案，指大棠有機生態園及荔枝山莊對開山頭，發生山火。據悉，現時有兩條火線，一條長達50米，另一條長達200米。



現場圖片及影片可見，濃煙直衝半空，山腰至山頂位置均竄出火舌，火龍延綿不絕，至遠處仍能看見，政府飛行服務隊出動直升機，仍在撲救中。消防處指正進行滅火行動，呼籲市民盡快離開受火警事故影響的地區，附近行山人士及露營人士保持鎮定。



大棠山火有兩條火線，一條長達50米，另一條200米。（消防Facebook）

大棠今日（28日）發生山火，焚燒6小時仍未救熄。（消防Facebook）

山腰至山頂位置均竄出火舌，火龍延綿不絕，至遠處仍能看見。（Facebook 錦上路之友 Yan Cheng）

下午2時51分起，警方分別收報大棠有機生態園對開，郊野公園範圍內有山火，冒出濃煙，消防出動撲火，其後飛行服務隊出動直升機扔擲水彈。惟火勢仍未受控，下午4時27分，警方再接獲市民報案，火勢有蔓延跡象，山上有3處火頭。至晚上8時，消防確認現時有兩條火線，分別為50米及200米，滅火行動仍在進行中。

從網上圖片所見，山頭火光熊熊，火場面積諾大，火龍延綿不絕，佈滿整個山頭，至遠處仍能看見大量濃煙冒出，山腰至山頂位置均竄出火舌。

同日下午3時47分，警方接報元朗大棠路南坑排附近，一名56歲姓李女子在焚燒雜草，範圍面積約20米乘30米，消防到場並在4時50分將火救熄。意外中沒人受傷，案件仍待調查。

起火位置相近民居，濃煙直奔半空。（讀者提供）

消防處發出元朗大棠山火特別通知，指元朗大棠一帶今日（28日）下午2時49分發生山火，消防處正進行滅火行動。

市民請盡快離開受火警事故影響的地區，附近行山人士及露營人士請保持鎮定。

飛行服務隊到場救援。（讀者提供）

民居位置可見，濃煙直捲半空。（讀者提供影片截圖）

山腰位置火光熊熊。（讀者提供影片截圖）