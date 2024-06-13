黃大仙停電｜中電半年6宗電力事故　肇因涉物料瑕疵、山火雷暴等

黃大仙今晚（12日）大停電，晚上約8時02分，黃大仙區內有1.1萬伏特電纜發生故障，引致區內部分客戶的電力供應受影響區內多處有大廈住宅及商場停電漆黑一片，受影響範圍包括黃大仙下邨、黃大仙中心、現崇山及美東邨等；消防接獲至少5宗困電梯事故。《香港01》翻查資料發現今年頭6個月，中電已發生6宗電力事故，起因包括物料瑕疵、未適切監察承辦商工作，以及山火或雷暴造成設備損毀等 。



6月12日黃大仙大停電，現崇山其中兩座漆黑一片。（讀者提供）

1月1日青衣變電站電纜短路 中電：物料瑕疵導致

今年1月青衣先後發出兩宗非惡劣天氣因素引致的故障。牙鷹州街變電站於1月1日突傳爆炸巨響並噴出白煙，大批青衣居民表示住所「跳電」或有電器突然關機，中電指有電壓驟降，但電力供應沒有中斷。其後中電於1月27日發表調查報告，指由於變電站電纜終端內物料有瑕疵，令絕緣層效能隨使用時間降低，最終導致短路。報告指出，這類型的電纜終端自1991年起引入中電，目前共有74套使用中。

▼1月1日 青衣牙鷹洲街中電變電站傳出爆炸巨響▼



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1月7日青衣安湄樓電纜故障 因電纜接頭異常提早老化

1月7日，青衣長安邨安湄樓疑有電纜故障，停電約1.5小時，波及388名住戶，街坊表示發生「20年一遇」停電事故。當時中電稱一月於青衣發生的兩宗意外並無關連。當日環境及生態局局長謝展寰罕有點名，公開向中電總裁羅嘉進表達「十分失望」；機電署則要求中電在兩星期內提交詳細報告。及後中電報告指出，安湄樓的中電變電站內一條1.1萬伏特地下電纜的接頭異常提早老化，導致該接頭防水功能失效，濕氣進入接頭腐蝕內部部件，絕緣層破損，以致供電中斷。報告指出，發生故障的三芯電纜接頭於2000年開始使用，已在系統中使用了約23年。

▼1月7日 青衣長安邨安湄樓電力事故▼



安湄樓其中一個變電站電纜懷疑故障導致大廈停電。（黃學潤攝）

3月19日元朗凹頭電纜下垂遭車撞

3月19日，中電承辦商當日中午為一組不帶電的40萬伏特架空線路，進行更換架空電纜工作期間，一條非帶電的導引線下垂至行車天橋橋面，打中小巴及燈柱，最終影響附近的1.1萬伏特供電系統，並導致68個客戶停電，事故中無人受傷。中電調查後發現，事故源於承辦商未有依據施工方案安裝所須的「雙滑輪裝置」，且無有效防墮措施以防止導引線過度下垂，現場承辦商工作人員亦協調不足。政府回應，事故成因完全基於人為錯誤，雖然有關工程由中電的承辦商執行，但是中電未有適切地監察涉事承辦商，應當承擔主體責任。

▼3月19日 元朗凹頭電纜下垂意外▼



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至3月30日，元朗十八鄉崇山新村對開山坡發生火警，波及附近電塔，令一組連接荔枝角至元朗的40萬伏特架空電纜線路故障，其間電力供應沒有中斷。其後中電表示，中電會繼續採取預防措施，降低山火以致電壓驟降的風險和影響，包括：在山火較多的季節加強農林巡邏和以小型無人機評估設備狀況。

▼3月30日 元朗十八鄉山火▼



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4月6日屯門電壓驟降 疑雷擊致發電廠部件受損

4月6日下午，中電於屯門的40萬伏特供電系統錄得短暫電壓驟降，造成最少122宗困𨋢及28宗火警鐘鳴響事故。中電當日稱電力供應沒有中斷。其後中電調查相信，事故源於雷擊，導致龍鼓灘發電廠內兩個主變壓區域有部件受損。

▼4月6日 屯門龍鼓灘發電廠部件故障▼



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6月12日黃大仙大停電影響逾2000戶 中電：區內電纜故障導致

6月12日晚上約8時，黃大仙區大停電，多名網民在社交平台表示，黃大仙及慈雲山一帶有多座住宅大廈及商場突然停電，或發現電燈「閃咗一下」，包括黃大仙下邨、黃大仙中心、現崇山及美東邨等。消防自晚上8時起的半小時內接獲最少5宗困𨋢報告；警方亦於晚上8時許接獲市民報案，指黃大仙東正道全條街的街燈及交通燈熄滅。政府其後表示有約2,250個中電客戶電力供應受影響。中電稱事故源於黃大仙區內有1.1萬伏特電纜故障。

▼6月12日 黃大仙大停電▼



黃大仙一帶6月12日晚上大停電，有住宅大廈地下大堂漆黑一片，只能靠強力電筒照明。（梁偉權攝）

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中電早前就今年首5宗電力事故向機電工程署提交報告，機電署上月向立法會指出，報告交代5宗電力事故的成因、跟進工作及改善措施，並提到環境及生態局建議，將重大電壓驟降事故納入現有懲罰機制，為此設立懲罰方案，中電稱仍在考慮有關建議。