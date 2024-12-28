八鄉卡式石油氣罐爆炸　老婦衣物起火燒傷臉　鄰居拉水喉速救熄

八鄉發生驚險火警。今日（28日）下午2時15分，警方接一名男子報案指，八鄉馬鞍崗一村屋內疑有石油氣罐爆炸，一名老婦因此燒傷頭部及臉面。救護人員到場為傷者治理。而人員到場前，火勢已熄滅。消防經初步調查，認為案件無可疑。



《香港01》向當時幫忙救火的村民何先生了解事件。他憶述當時正在附近修車，忽然聽到「嘭」一聲巨響，抬頭便看斜對面村屋位置起火。他立即跑往現場，見一名老婦身上羽絨衣及冷帽均起火。他形容，當時婆婆「企咗喺到呆咗望住」，他欲開閘救人，但婆婆家門鎖上單車鎖。情急之下，他「爬過去（閘）」，用村屋地下的淋花水喉為婆婆滅火，然後代為報警。



何先生稱，當時老婦身上冷帽起火，救熄火後，他立即為婆婆除下。（讀者何先生提供）

何先生指，據知婆婆與4名子女同住，估計子女外出工作，僅留婆婆一人在家中。婆婆神情呆滯，未能自如對答「冇反應」，「唔係好溝通到」，懷疑家人擔心婆婆走失，故用單車鎖鎖上鐵閘。何先生在救熄火後，到村公所協助聯絡婆婆家人並報警求助。意外後，婆婆女兒已及時回家了解情況。

何先生續指，在現場地上發現有燒毀信封及爆開的石油氣罐，推測老婦當時正打算在家後院燒紙盒內信件，期間不慎溫度過高導致石油氣罐爆炸肇禍。

老婦門口被綁實，一時之間難以進入。（讀者何先生提供）

地下遺有已燒毀的石油氣罐及灰燼。（讀者何先生提供）