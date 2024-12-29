馬鞍山墮崖內情｜游繩落彌天棧道近90度坡　死者疑乏力甩手墮林亡

馬鞍山今午（29日）發生的墮崖意外，一名行山婦於彌天棧道跌落40米下樹林失蹤，逾3小時後尋回，晚上7時許才成功由直升機吊起送院，惜已事與願違。消息稱，年約50至60歲的女事主，今日一行18人由港鐵烏溪沙站出發行山，擬前往馬鞍山恆安邨。下午約1時半，眾人途經牛押山近彌天棧道時，需要捉住繩索，爬落一個近90度的陡坡。



落坡中途，女事主疑體力不支，未能捉緊繩索，失手飛墮下面樹林深處。警察、消防及政府飛行服務隊接報搜索，最終下午4時43分於彌天棧道的一棵樹上將事主尋回，當時她意識已不清醒；傍晚6時50分始由消防送回地面，由直升機送院搶救後不治。



女事主由直升機吊起，送院搶救後不治。（羅日昇攝）

事發於今（29日）午1時18分，女事主等人由烏溪沙前往馬鞍山遠足。途至牛押山近彌天棧道附近時，眾人爬落一個斜坡，事主疑失手墮下失蹤，同行人士大驚報警。政府飛行服務隊、消防及警員，在馬鞍山郊野公園及水浪窩停機坪集合上山，前往水浪窩、彌天棧道、螺旋壁等一帶尋人。

及至下午約4時43分，救援人員尋獲女事主，當時她身處路面水平以下40米地方，意識不清醒。由於地勢問題，至晚上7時許，她才被成功由消防員送往安全位置，再由直升機送往東區醫院，抵院搶救後，終告不治。死者姓黃（61歲），警方相信她在行山期間，懷疑從上址崖邊意外墮下約40米至一山坡，稍後會驗屍確定死因。

女事主由直升機吊起，送院搶救後不治。（羅日昇攝）

消防趕抵搜救。（鄭嘉惠攝）