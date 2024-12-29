馬鞍山墮崖｜彌天棧道地勢險要　專家籲量力：唔好以為有繩就安全

馬鞍山今午（29日）發生墮崖慘劇，一名六旬行山婦於彌天棧道跌落樹林，失蹤逾3小時後尋回，晚上7時許才由直升機吊起，惜送院後回天乏術。攀山專家鍾建民表示，牛押山至馬鞍山一帶路線具一定難度，彌天棧道地勢亦相對險峻，上下落差大，無論自己帶繩、抑或使用其他行山人士遺下的繩索，均不能掉以輕心，繩索亦有霉爛及斷裂的風險。行山者必須慎重選擇路線，量力而為，「唔好以為有繩就安全」。



女事主由直升機吊起，送院搶救後不治。（羅日昇攝）

鍾建民指，案發一帶地勢險要，如欠缺經驗、稍一不慎或準備不足，均很容易失手。即使自己有帶繩，他亦知道有行山人士固定繩索度過陡坡後，有時不會拆走繩索，遺留在現場，但不知何人、何時放低，「可能幾年、兩年、幾個月，邊個綁邊個打結都唔知」，故繩索有霉爛及斷裂的風險。如有行山人士打算「就地取材」，必須份外留神，權衡輕重。

鍾強調，不論老手或新手、險峻或容易的路線，均有發生意外的風險，因此行山前須「做足功課」，了解自身體能、經驗及裝備，是否能勝任該條行山路線。若自身經驗、裝備不足或天氣不適宜，應選擇其他行山路線，或擇日再行，不宜勉強。

女事主由直升機吊起，送院搶救後不治。（羅日昇攝）

事發於今（29日）午1時18分，消息稱，年約50至60歲的女事主，今日一行18人由港鐵烏溪沙站出發行山，擬前往馬鞍山恆安邨。下午約1時半，眾人途經牛押山近彌天棧道時，需要捉住繩索，爬落一個近90度的陡坡。落坡中途，女事主疑體力不支，未能捉緊繩索，失手飛墮下面樹林深處，其後由直升機送院搶救後不治。

及至下午約4時43分，救援人員尋獲女事主，當時她身處路面水平以下40米地方，意識不清醒。由於地勢問題，至晚上7時許，她才被成功由消防員送往安全位置，再由直升機送往東區醫院，抵院搶救後，終告不治。死者姓黃（61歲），警方相信她在行山期間，懷疑從上址崖邊意外墮下約40米至一山坡，稍後會驗屍確定死因。

消防趕抵搜救。（鄭嘉惠攝）