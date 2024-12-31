荔枝角墮樓壓人｜被壓中30歲運輸工正做手術　父：頸椎有幾節骨折

荔枝角永康街昨午（30日）發生墮樓壓人事件，墮樓女子當場死亡，一名姓周（30歲）的男運輸工人不幸被壓中，頭部及頸椎重創，被送往瑪嘉烈醫院搶救後，一直情況危殆，留醫深切治療部。



今日（31日）傍晚，傷者父母往醫院探望愛子，其父向《香港01》透露，兒子傷勢嚴重，「壓得好犀利，因為跌落嚟、砸落嚟喎‥‥‥」他又指兒子「（頸椎）有幾節骨折」，由今早起開始進行手術。傷者家人續稱，一切需待手術完成後才能知悉情況。



昨日（30日）被壓中的運輸工，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，送院時有知覺。（黃學潤攝）

事發在昨午2時半，一名女子在永康街55號高處墮下，壓中一名男途人，起初據報兩人均陷入昏迷。救援人員趕至，證實女事主當場死亡，30歲姓周男途人則回復清醒，被送往瑪嘉烈醫院搶救。現場消息指，女事主在永康街55號金百盛中心高層墮下。

警方經調查後證實，35歲姓曾女事主在大廈一後樓梯墮下。現場沒有檢獲遺書，警方會安排為她驗屍確定死因。消息指，曾女有情緒病紀錄，生前疑受感情問題困擾。

男傷者任職運輸工人，同事李先生（左）昨日在場向警員了解。（黃學潤攝）

被壓中的男途人頭部流血，手上亦染滿血跡，昨由救護車送往瑪嘉烈醫院救治，送院時有知覺。（黃學潤攝）

事發在昨午2時半，一名女子在荔枝角永康街55號墮樓，壓中一名男途人。警方封鎖現場調查。（林振華攝）

事發在昨午2時半，荔枝角永康街55號有人從高處墮下，並壓中一名男途人。（讀者Samuel Tse提供）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！