44歲男兩銀行戶口助洗黑錢逾千萬　兩罪名成立　被加刑囚48個月

一名44歲本地男子，涉嫌於2021年提供自己的兩個銀行戶口予騙徒清洗合共1,196萬元犯罪得益，他承認兩項洗黑錢罪，今日（3日）在區域法院被判罪名成立。法庭批准警方的申請，加重被告三分之一刑期，他最終被判囚48個月。

警方指，2024年1月至11月有超過9,000人因洗黑錢被捕，比去年同期增加19%，當中超過7,000人為傀儡戶口持有人，佔被捕人75%。



東九龍重案組第3B隊偵緝高級督察譚頌琪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）。

東九龍重案組第3B隊偵緝高級督察譚頌琪交代案情指，東九龍重案組於2021年8月展開一個針對網上求職騙案、代號為「察言」的執法行動，共拘捕6男3女，瓦解了一個網上求職平台招聘刷單員的犯罪團伙。

根據案情，受害人只需將指定貨品加入平台購物車，以截圖作實，並將貨款存入指定銀行戶口，就可以賺取佣金。騙徒讓受害人先透過小注任務獲取微小利潤，之後再引誘投入更大注碼，然後以不同理由要求受害人繼續轉帳，最終受害人無法取回金錢，始揭發受騙。

44歲傀儡戶口持有人遭加刑至48個月

經過深入調查及徵詢法律意見後，警方先後以洗黑錢罪起訴當中6個傀儡戶口持有人，包括一名44歲本地男子，他涉嫌以兩個銀行戶口分別清洗851萬元及345萬港元犯罪得益。

案件今日（1月3日）在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，被法庭判處罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加刑。經過法庭審視後，批准加重三分之一刑期，被告其後被判處監禁 48 個月。

75%被捕人為傀儡戶口持有人

財富情報及調查科高級督察申文燕指，市民如租、借、賣銀行戶口予其他人使用，而戶口被不法分子用來處理贓款或清洗黑錢，有機會干犯洗黑錢罪。2024年1月至11月，有超過9000人因洗黑錢被捕，比去年同期增加19%，當中超過7000人為傀儡戶口持有人，佔被捕人75%。有見情況愈趨嚴重，警方就洗黑錢案件會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。

以今日的案件為例，一名男子因為將戶口供其他人利用作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑10個月。 由2023年10月到現在，已經有49名人士因租、借、賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪既時侯被加重刑罰，刑期增加3至13個月不等。

東九龍重案組第3B隊偵緝高級督察譚頌琪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）。

警方強調犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

除了大型執法行動，財富情報及調查科在預防洗黑錢方面亦做了不少教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢的訊息。透過社交媒體平台、公私營機構及政府部門合作，在不同商場、街市，以及巴士車身等平台展示反洗黑錢海報，亦在電台及電視台節目時段宣揚反洗黑錢訊息。

警方亦聯同懲教署製作了教育微電影《左右人生》，剛於不同的社交媒體平台上架播放。此微電影跟根據真實故事改編，講述一名年輕人因賺快錢的誘惑和朋輩壓力而墮入犯罪陷阱，並揭示洗黑錢罪行對社會和個人造成的嚴重後果。今年1月為反洗黑錢月，警方宣傳車保戶號將於1月12至25日在港九新界巡遊。警方希望透過教育微電影及保戶號宣傳車提醒市民保護個人戶口的重要性，並緊記：「銀行戶口，唔租，唔借，唔賣! 」