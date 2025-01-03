九龍灣車禍內情｜鐵騎遇交警追截高速逃逸　海關圖攔車後發生車禍

九龍灣宏基街今午（3日）發生奪命車禍，一輛電單車在宏基街近中央郵件中心對開失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，事發前電單車在宏照道，被交通警員發現懷疑違規，警員隨即響號追截電單車。電單車逃至宏基街時，懷疑失控自炒，車身斷成兩截，大量碎片散落一地。



據知，現場一名休班海關人員目擊電單車被警員追截，衝出企圖阻擋電單車，結果手部受傷，由救護車送聯合醫院治理。



九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（梁偉權攝）

據市民林先生表示，他翻查車輛的車CAM後，發現一輛交通鐵騎緊追涉事電單車，當時電單車車速估計達時速70公里，而交通鐵騎與其保持約10至20米距離，雙方曾在附近街道繞了一個圈。惟駛至上址時，一名途人突然衝出馬路，企圖截停涉事電單車。電單車隨後失控撞樹，鐵騎士整個人飛彈起來再墮地。

另有目擊者稱，當時電單車車速很快，撞柱後傳出巨響鐵騎士倒地，起初「個手郁下，跟住都唔郁」。

▼事發經過車CAM影片▼

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，當時電單車遭交通警追截，一名海關關員衝止嘗試阻擋電單車，結果被撞到受傷。（梁偉權攝）

事發在今午（3日）約5時46分，一輛電單車在宏基街近中央郵件中心對開，懷疑「自炒」失事。救援人員接報趕至，證實鐵騎士當場死亡。現場另有一名男子受輕傷，由救護車送聯合醫院治理。

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

現場照片見到，事發後電單車嚴重損毀跌在路邊，車輪飛脫，碎片散落一地，一個頭盔亦跌在路面。鐵騎士倒臥在一支疑被撞歪的鐵柱旁邊，遺體以白布和帳篷覆蓋。警方封鎖現場，調查事件起因。

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊，汽車碎片散落一地。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，馬路上遺下一個頭盔。（鄧海興攝）

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