九龍灣車禍．車CAM｜海關路中「守龍門」圖攔車　鐵騎不減速撞飛

九龍灣宏基街今午（3日）下午約5時46分發生奪命車禍，一輛電單車在宏基街近中央郵件中心對開失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，事發前電單車在宏照道，被交通警員發現懷疑違規，警員隨即響號追截電單車。電單車逃至宏基街時，懷疑失控自炒，車身斷成兩截，大量碎片散落一地。



據知，現場一名休班海關人員目擊電單車被警員追截，衝出企圖阻擋電單車，結果手部受傷，由救護車送聯合醫院治理。



網上有車CAM影片流傳，可見該輛電單車當時沿路飛馳，可以聽見其引擎聲，一名男子站在馬路中心，如同「守龍門」般不斷左右小幅度移動，相信試圖阻截電單車，但電單車見狀沒有減速，直接衝向該男子，男子曾向左試圖閃避，但手被電單車撞中，整個人凌空飛了起來並在地上打滾，但他沒有大礙，自行站起返回行人路。而電單車隨後失控，向左翻側並滑行約十米撞樹，傳出巨響，塵土飛揚。

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另有宏基街的車房閉路電視拍得交通鐵騎追截涉事電單車的情況，當時大約5時41分，即意外發生前不久，可見涉事電單車駛入宏基街，一輛交通鐵騎緊追其後，起初時雙方車速不快。約40秒後，涉事電單車再次左轉入宏基街，經過同一車房門口，但這次車速明顯加速許多，交通鐵騎仍在其後方，但被拋開一段距離。車房東主稱，雙方在宏基街共追逐了兩個圈，後來便發生事故。

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九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（梁偉權攝）

據市民林先生表示，他翻查車輛的車CAM後，發現一輛交通鐵騎緊追涉事電單車，當時電單車車速估計達時速70公里，而交通鐵騎與其保持約10至20米距離，雙方曾在附近街道繞了一個圈。惟駛至上址時，一名途人突然衝出馬路，企圖截停涉事電單車。電單車隨後失控撞樹，鐵騎士整個人飛彈起來再墮地。

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，當時電單車遭交通警追截，一名海關關員衝止嘗試阻擋電單車，結果被撞到受傷。（梁偉權攝）

事發在今午（3日）約5時46分，一輛電單車在宏基街近中央郵件中心對開，懷疑「自炒」失事。救援人員接報趕至，證實鐵騎士當場死亡。現場另有一名男子受輕傷，由救護車送聯合醫院治理。

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

現場照片見到，事發後電單車嚴重損毀跌在路邊，車輪飛脫，碎片散落一地，一個頭盔亦跌在路面。鐵騎士倒臥在一支疑被撞歪的鐵柱旁邊，遺體以白布和帳篷覆蓋。警方封鎖現場，調查事件起因。

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊，汽車碎片散落一地。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，馬路上遺下一個頭盔。（鄧海興攝）

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