寶田邨謀殺案｜疑兇潛逃落網　疑吸毒神智迷糊　警寶田邨續搜兇刀

屯門寶田邨昨日（2日）晚上發生謀殺案，一名33歲男子遭刺斃。據悉，死者近期與一名44歲女子展開姊弟戀，昨晚在寶田邨7座外，遭情敵用利器不斷狂刺致命；警方調查期間，拘捕該44歲涉嫌誤導警務人員被捕。而疑兇犯案後潛逃，警方今午（3日）曾到旺角進行大規模搜捕，向多間賓館人員展示疑兇照片及查問，但一直沒有發現。



及至晚上8時許，消息指，警方鎖定該名50餘歲的疑兇身在啟業邨，趕往將他拘捕，但懷疑他曾吸食毒品，神智迷糊，未能清晰對話。他有黑社會新義安背景，為「蘇牛」門生。據悉，兇刀仍下落不明，警方向疑兇查問兇刀的下落後，晚上再派員到寶田邨6座附近坑渠搜索，暫未有發現。



案發於昨晚10時12分，寶田邨7座保安員報案指，一名男子遭人襲擊﹐背部有刀傷淌血。救護員到場時傷者陷入昏迷，送往屯門醫院搶救，至晚上11時55分證實不治；警方將案件改列「謀殺」案。

據了解，男死者姓黃33歲，疑為一名癮君子。較早前認識了一名姓吳的44歲女子，並展開姊弟戀，但因此與其前度男友結怨。據知對方年約50歲，亦為癮君子，且有黑社會背景。案發時事主途至7座對開時，該名「前度」踏單車而至，雙方有爭拗，事主被對方用利器不斷刺向背部，疑兇逞兇後逃離現場。

其後警方接觸到吳女，據悉，她是被兩男「爭奪」的對象，惟她在調查中誤導警務人員，警方遂以「誤導警務人員罪」將其拘捕。

警方表示，本周五（3日）晚上在牛頭角拘捕一名56歲男子涉嫌謀殺，他涉嫌與本周四（2日）在屯門發生的一宗謀殺案有關，案中一名33歲男子死亡。警方就此案早前已拘捕一名44歲女子，她涉嫌在協助調查期間誤導警務人員。被捕人現正被扣留調查。

屯門警區重案組正積極調查案件。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 5742與調查人員聯絡。

▼1月3日中午，警方在旺角搜捕▼



1月3日中午12時起，大批警員到旺角區一帶進行大搜捕，人員持盾牌洗樓，主要查問賓館，其間向職員展示疑兇照片，並翻查閉路電視追查疑兇行蹤，但一直沒有發現。

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▼1月3日上午，警方於寶田邨搜查▼



1月3日早上10時左右，大批機動部隊人員在寶田邨範圍內搜索，包括路邊暗角、垃圾桶、衣物回收箱及花槽等。警員發現路邊有遺棄的物品，如一件外套，亦檢起仔細查看。

警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

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▼周四1月2日晚上寶田邨發生謀殺案▼



現場為屯門寶田邨7座，大廈對開地面遺有大量血漬。（林振華攝）

警員持盾牌趕抵，封鎖現場調查。（林振華攝）

大批藍帽子增援，在附近草叢搜索兇器。(李家傑攝)

警員檢查一輛單車，疑與案有關。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)