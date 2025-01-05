警連續兩日東九龍打擊醉駕和超速駕駛　6司機被捕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊在前日（3日）及昨日（4日），在區內展開打擊「酒後駕駛」、「危險駕駛」及「超速」行動。行動中，警員共拘捕6名司機及向兩名司機發出口頭警告，所有被捕司機已獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。



圖為涉案車輛。（警方提供）

警員前日（3日）在秀茂坪近宜安街發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名62歲姓黃本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。警員亦在巡經牛頭角觀塘道時拘捕兩名61歲及40歲姓黃及湯本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。

圖為涉案車輛。（警方提供）

警員昨日（4日）在觀塘創業街發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名59歲姓蔣本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。

圖為涉案車輛。（警方提供）

行動中，警員亦在黃大仙彩虹道附近截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，車上一名38歲姓黃男司機涉嫌「欠交交通罰款」而遭到通緝，同時涉嫌「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

圖為涉案電單車。（警方提供）

此外，警員在觀塘繞道北行往旺角方向發現一輛電單車高速行駛，並在車群中穿插，其間該電單車被偵測到超過路面限速，最高超過路面限速一倍，警員其後在旺角亞皆老街成功截停該輛電單車。經初步調查，該名49歲姓吳男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。

警方會繼續加強執法，打擊相關警方亦呼籲各駕駛人士，酒後駕駛、超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方重申，「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款一萬港元及監禁12個月。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。