20男鴨脷洲岸邊搬私煙　水警海關截貨車檢$590萬貨　涉案者全逃去

警方經深入調查及情報分析後，今日（6日）凌晨聯同海關在香港仔一帶進行反走私行動，發現兩艘可疑快艇駛至鴨脷洲海傍道對開岸邊，有20名男子將貨物從快艇搬運至岸上一輛貨車上。人員見狀上前截停，貨車司機立即駕車離去，快艇亦往南丫島方向逃去。最終，人員截停有關貨車，檢獲市值約590萬元的私煙，惟涉案者全部逃去，案中暫未有人被捕。



人員截停有關貨車檢獲市值約590萬元的私煙。（警方提供）

水警總區特遣隊人員今日凌晨聯同水警小艇分區、水警南分區及海關海域聯合特遣隊人員，在香港仔一帶進行反走私行動，其間發現兩艘沒有亮起航行燈的可疑快艇駛至鴨脷洲海傍道對開岸邊，並發現有20名男子將貨物從該快艇搬運至岸上一輛貨車上。

人員隨即採取行動，貨車司機立刻駕駛涉案貨車往鴨脷洲大橋方向逃去，其餘男子亦跳上兩艘涉案快艇高速往南丫島方向逃去。水警人員遂展開追截，並在鴨脷洲徑截停有關貨車，惟貨車司機和兩艘快艇最終分別往鴨脷洲海傍道及南丫島南面一帶逃去。

人員在涉案貨車上和岸邊檢獲共128箱懷疑私煙。（警方提供）

行動中，人員在涉案貨車上和岸邊檢獲共128箱懷疑私煙，並扣查涉案貨車，總市值約590萬元，應課稅值約420萬元。案件正由相關部門人員繼續跟進調查，暫未有人被補。

警方重申，買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。