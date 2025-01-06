大學站14歲女墮軌│港鐵：東鐵綫10站已裝幕門　其餘3站冀年內完工

港鐵東鐵綫大學站周一（6日）發生墮軌事件，一名14歲少女據報於下午4時45分，在大學站往羅湖方向月台墮軌，消防在列車車底尋獲事主，她受傷半昏迷由救護車送院搶救。



一名女子在港鐵東鐵綫大學站墮軌，由消防在列車車底救出後，由救護員送院救治。（林振華攝）

港鐵表示，當時列車進站期間，車長見到有乘客墮軌即時停車，同時，車站職員亦留意到相關情況，於是立即按動月台緊急掣，防止其他列車進出車站。車務控制中心隨即報警及通知消防到場。初步翻查紀錄，有人從一號月台位置墮軌。港鐵會配合警方調查。

東鐵綫大學站有人墮軌，消防趕抵救援。（曹德熙攝）

就有關自動月台閘門的工程進度，港鐵回覆《香港01》時表示，13個需要安裝月台閘門的東鐵綫車站，已有10個完成安裝工程。在工程團隊努力下，工程進度比原先計劃略為提前。港鐵公司正繼續全力推進餘下3個車站，包括旺角東、羅湖及大學站的閘門安裝工程，爭取於2025年內儘快完成整項工程。

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