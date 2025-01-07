假證登記電話卡插「貓池」詐騙　兩男囚28個月　為實名登記後首案

警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）人員，2023年4月接獲情報，指有人懷疑使用虛假身份證資料，實名登記超過9,000張電話卡。人員經進一步調查後，發現有不法份子懷疑於啟用該批電話卡後，透過電腦及俗稱「貓池」的電話數據機連接網上中介平台，提供代收及售賣開設社交平台帳戶所需的一次性密碼以賺取利潤。警方調查亦發現，部份電話號碼涉及多宗網上騙案。



網罪科人員經深入調查後，於2023年4月15日拘捕兩名現年28歲及30歲的本地男子，檢獲95部「貓池」、29部電腦及6.5萬張電話卡等證物。他們被控以「串謀使用虛假文書的副本」罪，兩人於區域法院承認控罪，並被裁定各一項「串謀使用虛假文書的副本」罪名成立。案件昨日（2025年1月6日）在西九龍裁判法院判刑，兩人均被判囚28個月。



圖為2018年警方破獲一宗騙案時，檢獲的「貓池」電話卡數據機，可同時插不同電話卡。（資料圖片）

根據《電訊（登記用戶識別卡）規例》，由2023年2月23日起，所有由香港電訊商發出的電話儲值卡均須完成實名登記。上述案件為該規例實施後，首宗利用虛假身份證資料實名登記大量電話卡的案件。

警方提醒，市民使用虛假文書或文書的副本屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處監禁14年，市民切勿以身試法。