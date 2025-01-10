尼泊爾抵港航班食物中毒│國泰：受污染食物相信並非來自國泰航空

國泰航空繼本月8日凌晨一班從尼泊爾飛抵本港的客機上，懷疑有多人食物中毒後，翌日（9日）一班同樣為編號CX640的客機，再次發生同類事件。機上約有19人感到不適，至少5名為尼泊爾裔。據悉，該批乘客均曾於上機前進食、及於機上進食飛機餐。



國泰航空就事件回覆《香港01》指，據現階段調查所知，受污染的食物相信並非來自國泰航空；而衛生防護中心早前亦指出，於本月8日發生的事件中，有9名乘客在登機前曾進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條。綜合現時掌握的流行病學調查資料，個案較大可能由該款三文治引致。



消防處出動「抬床運送及載客兩用車」將多名病患者由機場載往醫院。(資料圖片)

國泰航空發言人表示，國泰航空確認1月7日及8日從加德滿都前往香港的CX640航班，發生懷疑食物中毒個案。發言人指，國泰非常認真看待食物安全及衞生事宜。據現階段調查所知，受污染的食物相信並非來自國泰航空。然而，若最終調查結果顯示國泰處理食物的程序出現問題，國泰航空將公開透明地向公眾交代，並採取糾正措施，慎防類似事件再次發生。同時已提醒機組人員、同時呼籲乘客遵守食物安全指引並時刻保持良好個人衞生習慣。

1月9日凌晨3時20分，CX640客機由尼泊爾飛抵本港，多輛救護車在機場戒備。(圖片來源：flightradar24.com)

發言人續指，國泰將繼續與有關當局保持緊密溝通，配合相關調查工作，並為受影響乘客提供所需協助；又指保障每一位同事和乘客的安全和健康是公司的首要任務，國泰航空謹就有關事件向受影響顧客衷心致歉。

消防處出動「抬床運送及載客兩用車」將多名病患者由機場載往醫院。(資料圖片)

消防處出動「抬床運送及載客兩用車」將多名病患者由機場載往醫院。(資料圖片)

消防處出動「抬床運送及載客兩用車」將多名病患者由機場載往醫院。(資料圖片)