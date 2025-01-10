跨部門打擊非法勞工　黑工及僱主等7人被捕　兩女涉逾期逗留

入境事務處於周二（7日）至昨日（9日）一連三日，在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」和「曙光行動」，以及聯同警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」，共搜查76個地點。



行動中，執法部門共拘捕7人，包括4名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及兩名逾期逗留人士。



行動中，共7人被捕。（政府新聞處圖片）

4名黑工及36歲僱主被捕 3男持「行街紙」 1人疑持假身份證

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了30個目標地點，包括商業大廈、理髮店及餐廳，共拘捕5人。當中3男1女黑工年齡介乎31至52歲，其中3名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），一名男子另涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。餘下一名36歲男子因涉嫌聘用非法勞工被捕。

入境處反非法勞工行動中，搜查了30個目標地點，共5人被捕。（資料圖片）

警聯入境處搜旺角46個地點 2名48歲內地女子涉逾期逗留被捕

及後，警方及入境處的聯合「冠軍行動」中，執法人員於旺角區搜查了46個目標地點，共拘捕兩名均為48歲的逾期逗留女子。

警方及入境處的聯合行動中，拘捕兩名逾期居留的48歲女子。（資料圖片）

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

而且，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。