警東九龍打擊超速駕駛和醉駕　5司機被捕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊昨日（10日）及今日（11日）在區內展開打擊「酒後駕駛」、「危險駕駛」及「超速」行動。行動中，警員共拘捕5名司機及向4名司機發出口頭警告。



圖為涉案車輛。（警方提供）

警員昨日（10日）在觀塘近創業街發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名64歲姓周本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。警員巡經鯉魚門徑時，亦拘捕一名49歲姓陳本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。

圖為涉案車輛。（警方提供）

警員今日（11日）於太子道東發現兩輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，兩名37歲歲及31歲分別姓馬及姓李本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。

此外，警員於觀塘繞道北行往旺角方向發現一輛私家車高速行駛，並在車群中穿插，其間該私家車被偵測到超過路面限速，最高超過路面限速一倍。人員其後在啟福道成功截停該輛私家車。經初步調查，該名36歲姓李本地男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。

圖為涉案車輛。（警方提供）

所有被捕人已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

警方重申，酒後駕駛、超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌，各駕駛人士切勿以身試法。警方會繼續加強執法行動及打擊相關違例罪行，保障市民安全。