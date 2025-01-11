八鄉雞公嶺山火現80米火線　消防山火拍撲救　兩人一度被困獲救

八鄉發生山火。今日（11日）最早下午5時31分，警方接報林村近雞公嶺位置有山火。及後，多名市民陸續報案。據知，雞公嶺現有一條長約80米的火線，消防出動山火拍救援。



至傍晚6時27分，一男一女報案指在雞公嶺遠足期間遇到山火引發的大煙，在大風及濃煙下離開現場有困難。據知救援人員透過電話聯絡到兩人，得知他們沒有受傷，趕往與他們會合。政府飛行服務隊其後派出直升機，將兩人吊起，送回飛行服務隊位於赤鱲角的基地。



多名市民在社交平台上載山火的照片，見到山上火光熊熊，濃煙四起，天空亦被烈焰染成橙紅色。

八鄉雞公嶺發生山火，現場火線約80米。（香港突發事故報料區及討論區 Facebook / Mecat Siu）

據天文台網頁顯示，現時之火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。天文台指出，秋冬兩季香港受到東北季候風帶來的乾燥大陸性氣流影響，濕度通常較低，任何物品，不論室內或戶外，都會變得乾燥，火警更容易發生。遇上陽光普照的天氣，情況便會更為嚴重，即使是星星之火，轉瞬間便會釀成火災。

火警容易發生的時期，市民應提高警惕，採取各項預防措施，減低火警的可能性，以免生命及財產蒙受損失。

八鄉雞公嶺發生山火，現場火線約80米。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

八鄉雞公嶺發生山火，現場火線約80米。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

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翻查資料，元朗大棠上年12月28曾發生山火，火舌綿延不絕，濃煙席捲半空，火勢歷時25小時，火龍一度長達200米。 當時，根據現場圖片及影片可見，濃煙直衝半空，山腰至山頂位置均竄出火舌，火龍延綿不絕。政府飛行服務隊出動直升機協助灌救。

12月28日，大棠山火一度有長長火線。（消防Facebook）