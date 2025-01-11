雞公嶺山火｜兩男女相約行山遇煙遭圍困　飛行服務隊直升機救走

近日天氣乾燥，紅色火災危險警告生效期間，八鄉雞公嶺今日（11日）傍晚發生山火，火線長達80米，多名市民報案。其間一男一女行山人士更一度被大煙圍困，其後由政府飛行服務隊直升機救走，兩人均幸無恙。據知兩名事主是朋友，今午約3時開始一同行山，其間遇到山火。



八鄉雞公嶺發生山火，現場火線約80米。（香港突發事故報料區及討論區 Facebook / Mecat Siu）

據了解，27歲姓黃男事主與與34歲姓周女事主為朋友，兩人相約於今午約3時，由上水打石湖出發行山。惟至下午約6時27分，兩人行到雞公嶺時驚覺發生山火，不幸被大風和濃煙圍困，難以找到平安逃離的路線，連忙報警求助。

八鄉雞公嶺發生山火，現場火線約80米。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

救援人員透過電話聯絡到黃男與周女，得知兩人均無受傷，於是指示他們往翠嶺方向前進，救援人員則同時上山會合兩人。政府飛行服務隊亦派出直升機趕赴現場，成功尋獲黃男和周女，將他們救起，送到飛行服務隊位於赤鱲角的總部。兩人幸無受傷，亦無不適，自行離開。

八鄉雞公嶺發生山火，現場火線約80米。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

警方及消防自今日下午約5時半開始，陸續接獲多名市民報案，指八鄉雞公嶺發生山火。消防趕至現場，發現火線長約80米，出動山火拍撲救。網民上載到社交平台的照片見到，山上火光熊熊，濃煙四起，天空亦被烈焰染成橙紅色。山火至晚上近9時半尚未救熄。