海關深圳灣口岸截貨車拘一男　檢$1400萬電子零件　圖運內地逃稅

香港海關上周三（8日）在深圳灣口岸，截查一輛正在離港，報稱載有微型電機物料的貨車，發現約8萬件走私電子零件，當中包括主機板，手錶芯、電腦記憶體、手機鏡頭，檢獲物品市值約1,400萬元。海關指，若該批貨品成功走私內地，可逃避160萬元的關稅。



海關拘捕一名涉案男司機，為47歲本地男子。海關指，貨車刻意選擇在中午車流繁忙時過關，企圖逃避截查，更將走私貨品摻雜在已報關貨品，不法分子製作貨品屬性相似的假標籤，惟手工粗疏引起海關懷疑。



當中包括主機板，手錶芯、電腦記憶體、手機鏡頭，檢獲物品市值約1,400萬元。（馬耀文攝 ）

走私貨品包裝有異 混雜已報關貨品

上周三( 1月8日) 中午時分，深圳灣貨物組海關人員根據風險評估，揀選一輛報稱載有微型電機物料的貨車，海關進行X光檢查後，發現中間貨斗貨物影像有可疑，與所報稱貨物有所不同。人員決定深入檢查貨物，並發現其中3板貨物底部的包裝，與包裝物料 ，相比其他貨物有異。海關人員打開相關紙箱，發現除了報關貨物以外，亦摻雜著一批未有報關的高價值電子零件。

最終，海關檢獲22箱懷疑未列艙單貨物，總值1,400萬的電子零件，包括主機板，電腦記憶體，手機鏡頭與底板。不法分子意圖魚目混珠，用已報關的貨物作為掩飾，混淆海關人員視線。案件其後交由有組織及罪案調查科接手跟進，海關拘捕一名47歲本地男司機，他現正獲准保釋侯查，繼續追查貨品來源，案件仍然在調查中，不排除有其他涉案人士被捕。

走私貨車揀選中午繁忙時段通關 貼假標印「有效日期」惹懷疑

香港海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃表示，不法分子利用多個手法，逃避海關人員偵查。首先。涉案貨櫃車刻意揀選接近中午的時段過關，不法分子以跨境交通高峰期的繁忙車流，減低被海關人員截查機會。貨車報稱載有693箱微型電機物料，經檢查下發現22箱未列艙單貨物，當中包括主機板，手錶芯、中央處理器等。

另外，不法分子利用較低貨值的貨品作為掩飾，走私貨值較高的貨品 。案中走私物品被收藏在貨櫃中間位置，混雜在已申報的貨物當中，而有關走私貨物被較重物品壓在底部；走私分子亦在走私貨品箱外，貼有報稱貨品的相似標籤，經海關人員仔細檢查後，發現標籤製作相當粗疏，包括重複使用貨品序號，印有無效的二維碼。當中有標籤顯示的有效日期更早於生產日期，而應用在電子產品貨物上，印有有效日期為相當可疑。

海關指，走私分子雖用盡方法，試圖瞞天過海，仍被海關人員識破。而貴價電子零件及產品一直為走私內地熱門物品，如該批電子產品成功走私回內地，可以逃避關稅約160萬港元。

海關提醒，從事跨境運輸業的人士，處理進出口貨物，理應小心謹慎，輸入或意圖輸出未列艙單貨物，屬嚴重罪行，最高可被罰款200萬元及監禁7年。海關會繼續用精準情報分析，風險管理，全面堵截各類型走私活動。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。