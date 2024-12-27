水警聯海關追截流浮山走私舢舨　檢$427萬電子零件、燕窩

水警聯同海關昨日 （26日）在流浮山一帶進行走私活動，發現有數名男子正在岸上將貨物，搬運至3艘停泊岸邊的舢舨。人員見狀進行追截，可疑男子立即跳上其中兩艘舢舨，往內地深圳灣方向逃去，另一艘舢舨則被成功截停。人員檢獲市值共約427萬元的貨物，包括舊電子零件及燕窩等，現時暫未有人被捕。



人員檢獲市值共約427萬元的貨物，包括舊電子零件及燕窩等。（警方提供）

警方懷疑近日有人在流浮山一帶進行走私活動，經深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊人員昨日（26日）晚上聯同水警小艇分區、水警西分區及海關海域聯合特遣隊人員在流浮山一帶進行反走私行動。

行動中，人員發現6名男子正在岸上將貨物搬運至3艘停泊在虎草村對開岸邊的可疑舢舨。人員隨即採取行動，該6名可疑男子立即跳上其中兩艘舢舨往內地深圳灣方向逃去。水警人員遂展開追截，惟該6名男子逃至其中一艘在逃舢舨並逃離香港西面水域；而另一艘在逃舢舨則被人員在海面截停。

行動期間，人員在虎草村對開岸邊及流浮山對開海面共檢獲兩艘懷疑涉案舢舨及64箱懷疑走私貨物，包括舊電子零件，舊平板電腦，舊手提電話，舊電腦記憶體及燕窩等，總市值共約427萬元。案件正由相關部門人員繼續跟進調查，暫未有人被捕。

警方重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。