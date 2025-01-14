旺角藥房接偽鈔｜可疑男多次買沙嗲魚　店方：影印版嚟　假到咩咁

旺角一間藥房今早（14日）懷疑遇上「假鈔黨」，一名男子圖以500元偽鈔，購買兩包共值20元的沙嗲魚串包，最終遭醒目店員識穿趕走，天眼片段在網上引發熱議。《香港01》尋獲涉事藥房了解，店方指該張偽鈔「拿上手就好假，影印版嚟」；又指偽鈔男已曾多次光顧，「經過就拿兩包（沙嗲魚），鍾意食啩」，但今次是首次以偽鈔付款。至於收到的偽鈔如何處置，店方表示：「掉咗啦。」



一名男子在旺角一間藥房，企圖以500元懷疑偽鈔購買價值20元的沙嗲魚串包，被店員識穿及趕走。（左朗星攝）

涉事藥房向《香港01》透露，事發在今早約11時，收到涉事鈔票後，發現「一摸上手就好假」，雖然紙質不算差，但鈔票本應印有水印的一面則不像真鈔，「因為影印，拿上手係有啲唔對路，唔使照機，一反轉，嘩假到咩咁，咁咪驅趕佢囉！」

店方又提到，該名偽鈔男過往至少4至5次光顧，均購買同款零食，「次次嚟都執兩包（沙嗲魚）」，該零食每包售價10元的，又指該男子今次是首次懷疑用偽鈔付款。

一名男子在旺角一間藥房，企圖以500元懷疑偽鈔購買價值20元的沙嗲魚串包，被店員識穿及趕走。（梁偉權攝）

偽鈔男被揭發用假鈔票後，曾要求店員交還鈔票，但他們擔心一旦將偽鈔交還予該男子，對方會「又呃過第二間」，故他決定棄掉該張偽鈔。店方又說，曾有想過就事件報警，但藥房人手少，加上「一驅趕佢（偽鈔男），佢都走夾唔抖，咁咪費事追」。

店方指，藥房開業兩年，今次是首次接觸到偽鈔，過往亦只聽過有其他地區的同行收到過偽鈔，同區其他藥房則未見有發生。

旺角一間藥房收到一張懷疑500元偽鈔。（網上圖片）

據藥房閉路電視片段可見，事發在今早（14日）近11時，一名男店員坐在櫃枱玩手機期間，一名黑衣男子手持一包沙嗲魚串貨物走近，並遞出一張鈔票付款。店員收錢後「甩一甩」鈔票、又反轉查看背面，再舉起鈔票以燈光照射檢驗。

僅約5秒「人肉驗鈔」後，店員已察覺鈔票有異，隨即折返原位，拿起該名「顧客」欲購買的沙嗲魚串包，爆粗兼作勢打向黑衣男，連斥對方：「係咪玩嘢呀？」黑衣男冷靜回道：「（鈔票）我屋企人畀我㗎喎！呢張有問題咩？」店員再看鈔票後，拿着沙嗲魚串包拍向黑衣男頭部，再爆粗怒罵對方，其後又邊推邊踢邊罵，將黑衣男趕出店外。黑衣男被趕走期間，仍不忘繼續討回鈔票，反指：「嘩，咁X惡嘅！」

涉事黑衣男在旺角一間藥房企圖用懷疑偽鈔買沙嗲魚串包，被店員揭發趕走。（網上圖片）

黑衣男向店員遞上一包沙嗲魚串。（受訪者提供片段截圖）

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警「辨鈔四式」教分辨假銀紙

過去本港多次出現500元偽鈔，警方形容相關偽鈔質素差劣，是以一般噴墨打印機印製，市民只需一至兩秒可憑肉眼及手感分辨真偽，並教市民「辨鈔四式」以分辨鈔票真偽：

第一式：移動鈔票，看看鈔票右上角的圖案會否變色，及圖案内的光紋會否移動。

第二式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線，及金屬線上的銀碼與鈔票的面額是否吻合。

第三式：摸摸鈔票有沒有凹凸手感：

第四式：留意鈔票有沒有水印。

警方提醒，市民如果懷疑自己收到偽鈔，應該立即交給警方或銀行處理，切勿試圖再次使用。