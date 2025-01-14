旺角搶劫．影片曝光︱賊男被兩漢壓欄制服　據悉其中1人為休班警

旺角今（14日）午發生搶劫案，一名女子提款2萬元後，途經亞皆老街與彌敦道交界時，被一名男子搶去手袋；幸熱心途人及時擒賊，有人報稱曾吸食太空油。《香港01》獲得兩段事發影片，可見染藍色頭髮的疑犯，被一名身材健碩的男子壓於路邊鐵欄，壯漢雙手捉實鐵欄包夾疑犯，着其他人「報警」；另一名男途人亦協助捉住疑犯的衣領，以防其掙脫。



另一影片可見，一名女子向遇劫女事主遞上現金及身份證等財物稱：「妳數下妳啲錢。」事主接過物品後斥責賊人：「佢搶咗我兩萬蚊呀！」在旁女子一臉驚訝詫問：「兩萬蚊？」消息稱，協助制服賊人的兩名男途人，其中一人為休班警員。



賊男被兩漢壓欄制服，消息稱其中一人為休班警員。（讀者KaKa Ling提供影片截圖）

影片可見，其中一名協助捉住疑犯的Cap帽男子，單手捉住疑犯衣領，一直重覆「呢到、呢到、呢到」，片中亦傳出女聲重覆稱：「搶嘢呀」、「幫我報警呀！」此外，亦有人謂「搶嘢呀！報警呀！搶嘢呀！」藍髮疑犯被困「甕中」，在片段中一直掙扎，但雙手一直緊握住物品。

案發於今（14日）午約1時54分，姓吳（64歲）女子途經亞皆老街與彌敦道交界時，突被一名姓郭（40歲）男子搶去裝有約2萬元現金的環保袋；有熱心途人見狀，及時將其制服及報警，據悉其中一人為休班警。

警員趕至在疑犯身上搜出21張面值500元的懷疑偽製紙幣，面值合共10,500元。警方遂以涉嫌行劫及管有偽製紙幣將其拘捕。警員起回全部失物，吳女沒有損失財物。事後，郭男報稱不適、吳女因受驚及手部受傷，均被送往廣華醫院治理。

消息稱，女事主在銀行中心的櫃員機提款2萬元後，遭男疑犯尾隨約100米，至亞皆老街與彌敦道交界、惠豐中心對開時，有人落手搶劫，終被男途人制服。警員在疑犯的內褲內，搜出21張均面值500元的偽鈔，總額10,500元。疑犯隨後疑報稱曾吸食俗稱「太空油」的毒品依托咪酯，感到不適；女事主除手部受傷外亦受驚，雙雙送院。

女事主在旺角街頭遭搶劫，受驚及手部受傷送院治理。（梁偉權攝）

保安局局長鄧炳強昨日（13日）宣布，預計2月14日修訂附屬法例，將太空油列為危險藥物，同日刊憲。法例即時生效後，販賣太空油毒品（依托咪酯）可被判處最高罰款500萬元及終身監禁。