上水劫金舖｜匪徒藏身石屋曝光 探員掃指模搜證
撰文：凌逸德
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上水新豐路昨日（15日）發生搶劫案，4名蒙面賊人闖入「南豐珠寶」打破首飾櫃及劫走一批金器後，登上黑色寶馬私家車逃去。惟賊車在梧桐寨迴旋處撞到另一輛私家車，賊人向嘉道理農場方向逃去。消息指，賊人搶去86件金飾，約值150萬元。警方在賊車上檢獲疑犯搶劫時所穿的衣服，並在八鄉匪徒藏身的一間兩層高、每層約700呎的石屋，拘捕涉案23歲巴基斯坦籍男子。匪徒藏身的石屋曝光，現場有軍裝警員把守，探員則在場調查及掃指模搜證。
今日（16日）下午1時許，記者到涉案匪徒在八鄉藏身的一幢兩層高粉紅色的石屋視察。現場所見，石屋對開有一輛警車戒備，兩名軍裝警員在石屋路口把守。而多名便衣探員則在石屋內調查，並有探員在石屋大門掃指模搜證。現場地下遺有兩枝螺絲批，未知是否與案件有關。
▼賊人搶劫金舖過程▼
▼上水金舖劫案現場▼
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▼賊車於梧桐寨迴旋處撞車現場▼
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