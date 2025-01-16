上水劫金舖｜賊車曾踩線　以刀指嚇店員　警拘一男起回部份贓物

上水新豐路「南豐珠寶」昨日（15日）遇劫，警方今日交代詳情時指，4名蒙面賊人持鐵錘打破飾櫃，並用利刀指嚇店員，劫去一批總值約150萬元的龍鳳金鈪及金鏈，約值150萬元，其後登上一輛私家車逃走至林錦公路時，與另一私家車相撞，賊匪逃去無蹤。警員在車上檢獲涉案利刀及鐵錘，並在山邊尋獲涉案衣物。其後在今日凌晨，於八鄉拘捕其中一名非華裔男賊，起回部份失物。調查顯示，賊車在案發前兩日曾到金舖「踩線」，顯示賊人有預謀犯案，正全力緝拿在逃人士及其他失物下落。



警方起回部份金飾，賊人犯案時所穿的衣物、利刀及鐵錘等。（王譯揚攝）

4蒙面賊持刀錘掠150萬金器 乘車逃遁至大埔時失事撞車

新界北總區重案組總督察羅禮謙指，4名蒙面匪持鐵錘闖入上水新豐街一金舖內打破飾櫃，並用利刀指嚇店員，掠走一批總值約150萬元的龍鳳金鈪及金鏈等金器後，乘接應私家車往錦田方向逃去。

涉案車輛其後在林錦公路一個迴旋處時失事，與另一輛私家車相撞，賊人逃去無蹤。警方在車上檢獲涉案利刀及鐵錘，並在附近山邊尋獲涉案衣物及口罩等。新界北總區刑事部人員經追查後，在1月16日凌晨時份，在八鄉拘捕了一名持香港身份證的23歲非華裔男子，他報稱任職技工。

警方檢獲9把利刀，兩個鐵錘及一個螺絲批。（王譯揚攝）

涉案賊車曾到金舖「踩線」 顯示賊人有預謀犯案

羅禮謙續指，在案發前兩日，涉案車輛已曾前往金舖「踩線」，顯示賊人是有預謀及有組織。被捕男子將被暫控一項搶劫罪，將於1月18日在屯門裁判法院提堂。意外中，一名私家車男司機無辜被傷及，頸傷留院。羅禮謙表示，是次行動只尋回少量贓物，警方會多角度追查線索，目標緝捕所有人歸案，相信涉案人士全部為非華裔男子。

警方檢獲9把利刀，兩個鐵錘及一個螺絲批。（王譯揚攝）

警方提醒各市民及商戶，年近歲晚要提高警覺，同時亦要加強保安措施，包括在櫥窗和飾櫃加裝強化玻璃及鋼條，以增加匪徒搶劫難度。如發覺有可疑人市出現店舖附近，請額外留意，並盡快通知警方。根據香港法例210章《盜竊罪條例》，「搶劫」罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁，各位市民切勿以身試法。

新界北總區重案組總督察羅禮謙交代案情。（王譯揚攝）

▼賊人搶劫金舖過程▼

▼上水金舖劫案現場▼

櫥窗飾櫃玻璃被砸碎，門口金飾被搜掠。（王譯揚攝）

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▼賊車於梧桐寨迴旋處撞車現場▼

▼探員到賊人藏身的石屋搜證▼