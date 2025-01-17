海關搜遠洋船兩貨櫃　檢$3500萬走私電子零件　圖運內地逃稅

今年1月5日，海關根據風險評估及情報分析，截查一艘原定出發往內地的遠洋船，檢驗兩個報稱裝有鋁塊的貨櫃進行。人員進行X光檢查時，發現有可疑影像，其密度及形狀，與報稱的鋁塊不吻合。海關搜查後，發現貨櫃並無所申報的鋁塊，反而藏有大批未列艙單貨物，包括外置硬碟、電路板及其他電子零件，市值約3,500萬元。



海關有組織罪案調查科調查主任林駿興指，貨物被拆去原本包裝，不法分子藉以增加空間，偷運更多貨物，增加海關偵查難度。兩個貨櫃均由相同海外公司付運，海關將繼續追查該批貨物的來源地及最終目的地，不排除有更多人被捕。海關相信，不法分子為逃避內地關稅，如果該批貨物能夠成功偷運至內地，可逃稅高達300萬元。



海關有組織罪案調查科調查主任林駿興（左）和港口及海域科督察韓錦文（右) 交代案件。（蔡正邦攝）

海關港口及海域科督察韓錦文表示，紅圈地方的密度及形狀，與報稱的鋁塊不吻合。（蔡正邦攝）

海關會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。