沙田公屋單位變毒品儲存倉　警檢$1000萬冰毒　30歲男涉販毒被捕

一名30歲男子涉嫌利用沙田公屋單位作為毒品儲存倉。警方昨日（16日）搜查其居住的單位，並檢獲19公斤懷疑冰毒，以及一批毒品包裝工具，毒品總市值約1000萬元，相信已成功全數堵截該批毒品流入市面。該名報稱建築工人的男子涉嫌販運危險藥物被捕，明日於屯門裁判法院提堂。



警方檢獲19公斤懷疑冰毒，以及一批毒品包裝工具。（黃偉民攝）

警方毒品調查科行動組督察吳嘉煒陳述案情，指毒品調查科在沙田區進行反毒品行動，人員經過深入調查，相信販毒集團利用沙田區一個公屋單位作為毒品儲存倉，昨日晚上在區內截停一名本地男子，搜查其居住的公屋單位，並檢獲19公斤懷疑冰毒，以及一批毒品包裝工具，毒品總市值約1,000萬。該名姓李（30歲），報稱建築工人的男子涉嫌販運危險藥物被捕，現正被警方扣留調查，稍後將被落案起訴，案件明日將於屯門裁判法院提堂。

毒品調查科行動組督察吳嘉煒陳述案情。（黃偉民攝）

警方檢獲19公斤懷疑冰毒。（黃偉民攝）

警方檢獲19公斤懷疑冰毒。（黃偉民攝）

警方檢獲一批毒品包裝工具。（黃偉民攝）

警方相信今次行動已經成功瓦解一個販毒集團的毒品儲存倉，並全數堵截該批毒品流入市面。初步調查發現，有人受販毒集團的金錢誘惑，因而鋌而走險，除接收該批毒品外，亦擔當俗稱「倉管」的毒品儲存倉管理員的角色。警方重申，販運危險藥物屬極為嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬及終身監禁，市民切勿以身試法，警方會繼續以積極及主動的執法，以源頭堵截的方式打擊販毒集團，務求以全方位角度遏止販毒行為。