警聯海關南丫島反走私快艇逃去　揭貨船藏3萬公斤凍鹿肉豬耳牛肉

警方與海關昨日（16日 ）在南丫島一帶反走私，並在南部水域發現可疑貨船，有男子用船上吊機將貨物運到附近快艇。人員追截無果，最終快艇往內地方向逃去。人員在涉案貨船發現大量凍肉，包括約6,020公斤急凍鹿肉、5,660公斤急凍豬耳、以及約2萬公斤急凍牛肉，總值約937萬元。關員正繼續追查案件，暫無有人被捕。



水警聯海關在南丫島截獲走私貨船，檢獲$937萬凍肉，包括鹿肉、豬耳、牛肉。（警方提供）

警方表示，懷疑近日有不法份子在南丫島一帶進行走私活動，經深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警小艇分區、水警南分區，聯同海關海域聯合特遣隊人員，昨晚（16日）在南丫島一帶進行反走私行動。

海關檢獲6,020公斤懷疑急凍鹿肉。圖中可見仍然連有皮毛。（警方提供）

行動中，人員發現一艘可疑貨船駛至南丫島南部水域，並有兩艘可疑快艇靠泊該貨船。貨船上的兩名可疑男子，懷疑利用船上吊機，將貨物從貨船吊運到其中一艘快艇。人員隨即採取行動，兩名可疑男子立即跳上上述兩艘快艇，高速往香港南面水域逃去。水警即時展開追截，惟快艇最終逃離香港南面水域，往內地方向駛去。

人員在涉案貨船上，檢獲約6,020公斤急凍鹿肉、5,660公斤急凍豬耳、及約2萬公斤急凍牛肉，總市值約937萬元。案件正由海關人員繼續跟進調查，暫未有人被捕。

該艘貨船駛至南丫島南部水域，有男子用船上吊機將貨物吊運到附近快艇。（警方提供）

警方重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。