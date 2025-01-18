太空油｜海關首揭航空客運依托咪酯　大馬返港男女攜$120萬貨被捕

香港海關昨日（17日）首次在航空旅客渠道，破獲偷運太空油毒品原材料「依托咪酯」案件，拘捕兩名從馬來西亞吉隆坡回港的男女，他們涉在以膠紙將依托咪酯粉末纏在腰間偷運到港。行動中，海關檢獲共約1.1公斤依托咪酯粉末，市值約120萬元，在黑市加工後相信可製成約3,300粒的太空油毒品煙彈。



行動中，海關檢獲1.1公斤疑為依托咪酯的白色粉末。（陳浩然攝）

海關毒品調查科調查主任何珏嵐交代案情指，海關機場科人員昨日根據風險評估，鎖定兩名由馬來西亞吉隆坡入境香港的本地旅客清關。當時，該兩人各自只有一件手提行李，裏面只有少量物品，隨即引起海關人員懷疑。關員對該兩名旅客搜身，並發現他們各在腰間，以膠紙綁着一包重約550克的白色粉末。

海關以拉曼光譜分析儀檢查該兩包白色粉末，證實其為依托咪酯，亦即是「太空油」毒品的原材料，市值共約120萬元。

海關毒品調查科調查主任何珏嵐（左）交代案情。（陳浩然攝）

海關毒品調查科接手跟進案件。涉案34歲無業女子及41歲男司機被捕，兩人報稱為朋友，均將獲保釋候查。據了解，被捕女子報稱收取2萬至3萬元作報酬。兩名被捕人士暫獲保釋候查，案件仍在調查中。

海關相信，今次行動已經成功從源頭堵塞一批太空油毒品原材料流入香港。被捕男女航空旅客試圖以貼身的收藏手法，將依托咪酯纏在腰間，是毒販慣常用作偷運毒品的方法。

何珏嵐稱，海關一連串針對貨運渠道的執法行動，已高效打擊涉及依托咪酯的不法行為，相信毒販因此試圖轉用旅客客運的渠道方式運毒，以為可以逃避香港海關的執法行動。他強調，海關面對毒販以不同的收藏手法和偷運手法，會一如既往透過風險管理和先進的裝備，防止毒品流入本港。

「太空油」毒品容易吸食，以電子煙包裝蒙混禍害青少年，更有人因此被性侵。政府早前宣布今年2月14日將「太空油」毒品依托咪酯刊憲列為危險藥品；去年底新上任海關關長陳子達更指，打擊「太空油」毒品為其上任後重點任務之一。

因應依托咪酯將會在今年2月14日納入《危險藥物條例》，海關已加強邊境口岸旅客和貨物揀選的精確度，以防範毒販在立法前入口，囤積依托咪酯作販運用途。

鄧炳強早前宣布，政府會在今年2月14日將「太空油」毒品依托咪酯刊憲列為危險藥品。（廖雁雄攝／資料圖片）

根據《藥劑業及毒藥條例》，非法管有第一類毒藥屬於違法行為，一經定罪最高可判監兩年及罰款10萬元。而根據《危險藥物條例》，一經定罪最高可以罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。