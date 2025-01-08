海關搗毒品倉及製毒工場拘2男　檢$2000萬太空油毒品冰毒可卡因等

海關經深入調查，昨日（7日）破獲兩宗有關毒品的案件，破獲一個毒品的儲存庫和一個太空油毒品煙彈製造中心，檢獲冰毒、太空油和可卡因等多款毒品，市值約2,000萬元。行動中兩名男子被捕，並已被落案起訴，明日（8日）分別於東區裁判法院及粉嶺裁判法院提堂。



行動中，2名男子被捕。（梁偉權攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官余耀榮表示，海關總共在銅鑼灣、大埔和元朗共檢獲大約33公斤懷疑冰毒、1.9公斤懷疑太空油毒品、1公斤懷疑可卡因、60克懷疑霹靂可卡因 、13個懷疑太空油毒品煙彈，以及41支懷疑含有四氫大麻酚（THC）的電子煙。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官余耀榮簡報案情。（梁偉權攝）

41歲外籍按摩師銅鑼灣單位藏33公斤冰毒 值$1,800萬

海關人員在深入調查後，發現有販毒集團在銅鑼灣附近操控一個毒品儲存庫，於是在昨天（7日）突擊搜查有關單位，檢獲約33公斤懷疑冰毒，市值約1,800萬元。 單位內一名報稱為按摩師的41歲外籍男子被捕，他已被控一項「販運危險藥物」罪名，明天（8日）在東區裁判法院提堂。

行動中，海關檢獲多款毒品，市值約2,000萬元。（梁偉權攝）

37歲無業男元朗經營太空油製毒工場

海關人員在深入調查後，另發現有販毒集團懷疑在元朗經營製毒工場，製造太空油毒品煙彈。人員見時機成熟後，昨日在大埔街頭截查一名男子，在他手持的膠袋內，檢獲1公斤懷疑可卡因。

海關隨即拘捕該名男子，並押解他到元朗一個處所調查。其間，海關在該處所檢獲約1.9公斤太空油毒品、約60克懷疑霹靂可卡因、13個懷疑太空油毒品的煙彈、41支懷疑含有四氫大麻酚（THC）的電子煙，以及一批懷疑是用作製造毒品和毒品的包裝工具，包括超過1,500個煙彈空殼和部件。余耀榮指，所檢毒品市值約200萬元。

被捕男子（37歲）報稱無業，他已被控3項「販運危險藥物」罪及一項「管有第一部毒藥」，案件明天將會在粉嶺裁判法院提堂。

行動中，海關檢獲超過1,500個煙彈空殼和部件。（梁偉權攝）

太空油加香精吸引年輕人 工場內藏物料料可製6,000煙彈

海關發現販毒集團會在太空油毒品裏，加入例如菠蘿、士多啤梨、芒果等口味的不同類型香精，意圖吸引年輕人吸食太空油毒品。

余耀榮稱，根據海關初步調查，如果將現場搜獲到的太空油毒品製成煙彈，料足夠製造約6,000個太空油毒品的煙彈。海關相信，行動已成功瓦解一個太空油毒品煙彈的製造工場，而且成功阻止大批太空油毒品煙彈流入市面。

行動中，海關檢獲為太空油毒品調味的添加劑。（梁偉權攝）

海關「全鏈條、多角度」打擊太空油毒品

海關強調，會一直都致力打擊各類型的犯罪活動，亦會適時調整執法策略，應對新興毒品 或者被濫用的物質所帶來的挑戰。由於最近吸食太空油毒品有上升的趨勢，海關亦會繼續加強執法力度，希望在入口、製造、分銷和銷售層面，「全鏈條、多角度」在不同層面打擊太空油毒品。

海關重申，無論是俗稱太空油毒品的依托咪酯，還是其他毒品，都受香港法例嚴格監管。濫用依托咪酯會令身體機能嚴重受損，亦會有致命的風險。

最後海關提醒市民，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是嚴重罪行。一經定罪，最高可以判處罰款500萬元及終身監禁。另外，根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

新任海關關長陳子達表明會打撃太空油。（資料圖片 / 夏家朗攝）

新上任海關關長陳子達曾提及，會致力打擊走私違法活動，帶領海關團隊，在維護國家安全、維護國土、經濟安全方面擔起重要使命，穩守國家南大門。他指，太空油毒品今年第一季會立法列為危險藥物，目前太空油的成份依托咪酯是第一類毒藥，立法後將列入危險藥物條例，屆時罰則會大幅提升，最高罰款500萬元和終身監禁。他指，今年1月以來，已經偵破17宗案件，當局會海陸空全方位大力堵截太空油。現在亦有儀器可以當場初步判斷物品是否含有太空油。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。