屯門劫案｜七旬婦換新鈔封利市遭尾隨脅持　警閃電2小時拉劫匪

年近歲晚，不少市民會到銀行兌換新鈔封利市，有賊人乘機作案。屯門翠寧花園昨午（18日）發生劫案，一名77歲婦人遭一名男賊尾隨到家，以鉸剪指嚇，劫去逾14000元財物，手腳痛送院。警方今日講述案情，指受害的婦人於屯門區內一間銀行兌換新鈔封利市，49歲的賊人相信在銀行間留意到老婦身懷現金，於是尾隨作案。



警方於昨（18日）1時許，接獲受害人報案，並快速翻看閉路電視，迅速鎖定賊人的特徵及逃走方向，於同日下午大約3時成功於旺角以「嚴重入屋犯法罪」拘捕該名報稱任職客戶服務員的49歲男子。被捕人現時仍被扣留調查。

警方新界北總區、屯門警區及旺角警區人員於同日（18日）下午大3時許聯合行動，成功於旺角以「嚴重入屋犯法罪」拘捕該名49歲本地籍男子，並且起回所有失物，以及作案用的鉸剪。（蔡正邦攝）

屯門警區刑事部署理總督察陳學麟今（19日）講述案情，指昨日屯門翠寧花園發生一宗「嚴重入屋犯法罪」案，一名77歲的婦人於中午12時許，到屯門區內一間銀行兌換新鈔作封利市用途後乘搭輕鐵回家，如此同時，一名49歲的賊人相信在銀行間留意到老婦身懷現金，並尾隨作案。

屯門翠寧花園一名七旬婦遭賊人尾隨入屋行劫。（資料圖片/羅君豪攝)

至同日下午1時許，受害人回家準備入屋時，該名一直尾隨的男子亮出一把鉸剪，脅持她入屋，然後大肆搜掠，最後搶劫去其值約1,000元的手袋、8,000元的iPhone 12手機、5,200元現金及八達通。事主手腳痛送院治理，同日出院。

屯門警區接報案件後快速翻看大量的閉路電視以及作出情報分析，迅速鎖定該名男子的特徵及逃走方向。警方新界北總區、屯門警區及旺角警區人員於同日（18日）下午大3時許聯合行動，在港鐵太子站對開一輛巴士上，尋獲49歲姓黃男疑犯，其後在旺角彌敦道688號旺角中心對開，以涉嫌「嚴重入屋犯法」拘捕他，並且起回所有失物，以及作案用的鉸剪。他報稱職業為客戶服務員，現時仍被扣留調查。案件交由屯門警區刑事調查隊第7隊跟進。

陳強調「嚴重入屋犯法罪」是嚴重罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例，一經定罪，最高刑罰為終身監禁。

年近歲晚，警方呼籲市民財不可以露眼，尤其長者們應該考慮與親友陪同下前往銀行，並於兌換鈔票的同時留意身邊是否有可疑的人，如果有發現可疑人士，請立即致電999熱線聯絡警方求助，以免成為匪徒的下一個目標。